Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi şehirde? Mercan Köşk'ün çekim yeri

Mercan Köşk çekim yerleri, dizinin ilk bölümüyle birlikte dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Çukurova atmosferinin ekrana taşındığı yapımda portakal bahçeleri ile tarihi konaklar hikayede önemli bir yer tutuyor. Dizinin çekildiği şehir ve kullanılan mekanlara ilişkin ayrıntılar da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi şehirde? Mercan Köşk dizisindeki konak gerçek mi?

ATV'nin yeni sezon yapımlarından Mercan Köşk, iki düşman aile arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmayı ve bu çatışmanın ortasında gelişen imkansız bir aşkı konu alıyor. FARO ve Sinehane ortak yapımı dizinin hikayesinde çekim yerleri de önemli bir yer tutarken, özellikle köşk ve çevresindeki narenciye bahçeleri merak edildi.

MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mercan Köşk dizisinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin hikayesinin de önemli bir bölümünün Tarsus'ta geçmesi nedeniyle çekimlerde ilçenin tarihi dokusundan ve Çukurova'nın doğal görünümünden faydalanılıyor. Tarihi yapılar, eski Tarsus sokakları ve geniş narenciye bahçeleri dizinin dış mekan sahnelerinde öne çıkıyor.

Cemre'nin yolculuğu onu Tarsus'a ve Mercan Köşk'e götürürken, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki yıllara dayanan mücadelenin merkezinde de bu bölge bulunuyor.

Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi şehirde? Mercan Köşkün çekim yeri

MERCAN KÖŞK DİZİSİNDEKİ KONAK GERÇEK Mİ?

Mercan Köşk dizisinde görülen konak, Tarsus'taki tarihi Hayyürnisa Konağı. Dizinin çekimlerinde kullanılan Hayyürnisa Konağı, Tarsus'un tarihi dokusunu yansıtan yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Yapının Tarsus Belediyesi tarafından restore edilmesinin ardından kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde değerlendirilmesi planlandı.

Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi şehirde? Mercan Köşkün çekim yeri

Dizinin çekimleri yalnızca konakla sınırlı tutulmuyor. Mercan Köşk'ün görsel dünyasında Tarsus'un farklı noktaları ve bölgedeki portakal bahçeleri de kullanılıyor. Özellikle ana afiş çekimlerinde portakal bahçelerinin tercih edilmesi, Çukurova atmosferinin dizinin tanıtımına da taşınmasını sağladı.

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