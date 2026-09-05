Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri! Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu

BERTAN ASLLANİ - TOPRAK MERCANDAĞ

Bertan Asllani dizide Toprak Mercandağ rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hırslı ve karizmatik bir karakter olan Toprak, gücü elinde tutabilmek için her riski göze alıyor. Geçmişte yaptığı seçimler ise onu giderek büyüyen ve geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın içine çekiyor.