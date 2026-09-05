Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri! Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu
Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri, atv'nin yeni dizisinin yayın hayatına başlamasıyla merak konusu oldu. Mercandağ ve Hozan ailelerinin geçmişten gelen hesaplaşmasını ekrana taşıyan dizinin kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani ve Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor. İşte Mercan Köşk oyuncu kadrosu ve karakterleri...
MERCAN KÖŞK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk, iki aile arasındaki yıllara dayanan mücadelenin Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle değişen seyrini konu alıyor. Dizide aile bağları, geçmişten taşınan sırlar ve güç mücadelesi farklı karakterlerin hikayeleri üzerinden işleniyor.
KUBİLAY AKA - ARAS AKINCI
Kubilay Aka, Mercan Köşk dizisinde Aras Akıncı karakterini canlandırıyor. Güçlü bir aileden gelen Aras, kendi yolunu çizen başarılı bir girişimci olarak hikayenin merkezinde yer alıyor. Ailesini koruma isteği ise onu geçmişiyle ve duygularıyla zorlu bir mücadeleye sürüklüyor.
HAFSANUR SANCAKTUTAN - CEMRE DEMİRAY
Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Cemre Demiray, cesur ve mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. Evlendiği adamın ortadan kaybolmasının ardından Tarsus'a gelen Cemre'nin yolu Mercan Köşk'e düşüyor. Onun gelişi, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki dengeleri değiştirecek gelişmelerin başlangıcı oluyor.
BERTAN ASLLANİ - TOPRAK MERCANDAĞ
Bertan Asllani dizide Toprak Mercandağ rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hırslı ve karizmatik bir karakter olan Toprak, gücü elinde tutabilmek için her riski göze alıyor. Geçmişte yaptığı seçimler ise onu giderek büyüyen ve geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın içine çekiyor.
MEHMET ÖZGÜR - ESVED HOZAN
Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved Hozan, Hozan ailesinin başında bulunuyor. Sert ve otoriter yapısıyla ailesi üzerindeki hakimiyetini korumaya çalışan Esved, geçmişten gelen intikam duygusunu da taşıyor. Mercan Köşk'teki mücadelenin en tehlikeli taraflarından birini temsil ediyor.
ZEYNO ERACAR - BEHİYE HOZAN
Zeyno Eracar, Esved'in eşi Behiye Hozan karakterini oynuyor. Ailesi üzerindeki etkisini kaybetmek istemeyen Behiye, istediğini elde etmek için çevresindeki insanları yönlendirmekten çekinmiyor. Geçmişten taşıdığı kırgınlıklar da aldığı kararları etkiliyor.
ULVİYE KARACA - HAFSA MERCANDAĞ
Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Hafsa Mercandağ, Aras'ın annesi olarak hikayede yer alıyor. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Hafsa, geçmişte aldığı kararların sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyor. Fedakar ve vicdanlı yapısıyla Mercandağ ailesindeki çatışmaların ortasında kalıyor.
TÜLİN ÖZEN - SUNA MERCANDAĞ
Tülin Özen dizide Suna Mercandağ karakterini canlandırıyor. Mercandağ kardeşlerin en büyüğü olan Suna, güçlü, mesafeli ve otoriter kişiliğiyle dikkat çekiyor. Duygularından çok aklıyla hareket eden Suna'nın kararları, aile içindeki dengeler üzerinde belirleyici oluyor.
HALİL BABÜR - SELÇUK MERCANDAĞ
Halil Babür'ün oynadığı Selçuk Mercandağ, güç ve otorite arayışıyla öne çıkıyor. Kendini kanıtlama isteğiyle hareket eden Selçuk, hedeflerine ulaşabilmek için sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor. Bu hırsı onu Mercan Köşk'teki önemli hesaplaşmaların merkezine taşıyor.
HAKİ BİÇİCİ - RIZA
Haki Biçici, Mercan Köşk'ün emektar kahyası Rıza karakteriyle kadroda yer alıyor. Mercandağ ailesinin güvendiği isimlerden biri olan Rıza, sadakati ve dürüstlüğüyle tanınıyor. Ancak yıllardır sakladığı büyük bir sır, hikayenin ilerleyen bölümlerinde dengeleri değiştirecek.
CAN BARTU ARSLAN - MERT DEMİRAY
Can Bartu Arslan'ın canlandırdığı Mert Demiray, Cemre'nin erkek kardeşidir. Özgürlüğüne düşkün ve neşeli bir genç olan Mert, ablasına bağlılığıyla öne çıkıyor. Cemre'nin yaşadıkları nedeniyle kendisini Mercan Köşk'teki tehlikeli hesaplaşmaların içinde buluyor.
ZEHRA KELLECİ - GÜLCAN HOZAN
Zehra Kelleci dizide Gülcan Hozan karakterine hayat veriyor. Yıllarca hor görülmüş ve sevgisiz bir ortamda büyüyen Gülcan, yaşadığı zorluklara rağmen daha iyi bir hayat kurma umudunu kaybetmiyor. Kızı Elif'e duyduğu sevgi, onun en büyük mücadele nedenlerinden biri oluyor.
MERVE ŞEYMA ZENGİN - ESLEM HOZAN
Merve Şeyma Zengin'in canlandırdığı Eslem, Hozan ailesinin ortanca çocuğu. Hırslı ve manipülatif kişiliğiyle dikkat çeken Eslem, ilgi odağında olmayı seviyor. İsteklerini elde etmek için attığı adımlar, aileler arasındaki dengeleri etkiliyor.
SELİN KÖSEOĞLU - HÜLYA MERCANDAĞ
Selin Köseoğlu, Selçuk'un eşi Hülya Mercandağ karakterini canlandırıyor. Sahip olduğu hayatı ve düzeni korumakta kararlı olan Hülya, değişen aile dengeleri karşısında kendi mücadelesini veriyor. Mercan Köşk'teki gelişmeler onu önemli kararlarla karşı karşıya bırakıyor
MEHMET AVCI - CAHİT MERCANDAĞ
Mehmet Avcı'nın canlandırdığı Cahit Mercandağ, yıllarca ailesini ayakta tutan otoriter ve çalışkan bir isim. Geçirdiği ağır felcin ardından çevresinde yaşananları görüp duymasına rağmen olaylara müdahale edemiyor. Bu durum Cahit'i Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden biri haline getiriyor.
ENGİN YÜKSEL - SEYİT
Engin Yüksel, dizide Esved'in sağ kolu Seyit karakterine hayat veriyor. Sadakati ve gözü kara yapısıyla bilinen Seyit, kendisine verilen görevleri sorgulamadan yerine getiriyor. Ancak değişen güç dengeleri, onu geri dönüşü zor seçimlerle karşı karşıya bırakıyor.
TAHA BARAN ÖZBEK - POYRAZ MERCANDAĞ
Taha Baran Özbek'in canlandırdığı Poyraz Mercandağ, Cahit'in en küçük oğlu. Öfkeli ve sınır tanımayan yapısıyla dikkat çeken Poyraz, tutkuları ve saplantılı aşkıyla hareket ediyor. Aldığı kararlar onu Mercan Köşk'teki çatışmaların merkezine sürüklüyor.