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Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri! Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu

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Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu
FotoğrafMercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu

Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri, atv'nin yeni dizisinin yayın hayatına başlamasıyla merak konusu oldu. Mercandağ ve Hozan ailelerinin geçmişten gelen hesaplaşmasını ekrana taşıyan dizinin kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani ve Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor. İşte Mercan Köşk oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri
FotoğrafMercan Köşk oyuncuları ve karakterleri

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk, iki aile arasındaki yıllara dayanan mücadelenin Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle değişen seyrini konu alıyor. Dizide aile bağları, geçmişten taşınan sırlar ve güç mücadelesi farklı karakterlerin hikayeleri üzerinden işleniyor.

Kubilay Aka (Aras Akıncı)
FotoğrafKubilay Aka (Aras Akıncı)

KUBİLAY AKA - ARAS AKINCI

Kubilay Aka, Mercan Köşk dizisinde Aras Akıncı karakterini canlandırıyor. Güçlü bir aileden gelen Aras, kendi yolunu çizen başarılı bir girişimci olarak hikayenin merkezinde yer alıyor. Ailesini koruma isteği ise onu geçmişiyle ve duygularıyla zorlu bir mücadeleye sürüklüyor.

Hafsanur Sancaktutan (Cemre Demiray)
FotoğrafHafsanur Sancaktutan (Cemre Demiray)

HAFSANUR SANCAKTUTAN - CEMRE DEMİRAY

Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Cemre Demiray, cesur ve mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. Evlendiği adamın ortadan kaybolmasının ardından Tarsus'a gelen Cemre'nin yolu Mercan Köşk'e düşüyor. Onun gelişi, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki dengeleri değiştirecek gelişmelerin başlangıcı oluyor.

Bertan Asllani (Toprak Mercandağ)
FotoğrafBertan Asllani (Toprak Mercandağ)

BERTAN ASLLANİ - TOPRAK MERCANDAĞ

Bertan Asllani dizide Toprak Mercandağ rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hırslı ve karizmatik bir karakter olan Toprak, gücü elinde tutabilmek için her riski göze alıyor. Geçmişte yaptığı seçimler ise onu giderek büyüyen ve geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın içine çekiyor.

Mehmet Özgür (Esved Hozan)
FotoğrafMehmet Özgür (Esved Hozan)

MEHMET ÖZGÜR - ESVED HOZAN

Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved Hozan, Hozan ailesinin başında bulunuyor. Sert ve otoriter yapısıyla ailesi üzerindeki hakimiyetini korumaya çalışan Esved, geçmişten gelen intikam duygusunu da taşıyor. Mercan Köşk'teki mücadelenin en tehlikeli taraflarından birini temsil ediyor.

Zeyno Eracar (Behiye Hozan)
FotoğrafZeyno Eracar (Behiye Hozan)

ZEYNO ERACAR - BEHİYE HOZAN

Zeyno Eracar, Esved'in eşi Behiye Hozan karakterini oynuyor. Ailesi üzerindeki etkisini kaybetmek istemeyen Behiye, istediğini elde etmek için çevresindeki insanları yönlendirmekten çekinmiyor. Geçmişten taşıdığı kırgınlıklar da aldığı kararları etkiliyor.

Ulviye Karaca (Hafsa Mercandağ)
FotoğrafUlviye Karaca (Hafsa Mercandağ)

ULVİYE KARACA - HAFSA MERCANDAĞ

Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Hafsa Mercandağ, Aras'ın annesi olarak hikayede yer alıyor. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Hafsa, geçmişte aldığı kararların sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyor. Fedakar ve vicdanlı yapısıyla Mercandağ ailesindeki çatışmaların ortasında kalıyor.

Tülin Özen (Suna Mercandağ)
FotoğrafTülin Özen (Suna Mercandağ)

TÜLİN ÖZEN - SUNA MERCANDAĞ

Tülin Özen dizide Suna Mercandağ karakterini canlandırıyor. Mercandağ kardeşlerin en büyüğü olan Suna, güçlü, mesafeli ve otoriter kişiliğiyle dikkat çekiyor. Duygularından çok aklıyla hareket eden Suna'nın kararları, aile içindeki dengeler üzerinde belirleyici oluyor.

Halil Babür (Selçuk Mercandağ)
FotoğrafHalil Babür (Selçuk Mercandağ)

HALİL BABÜR - SELÇUK MERCANDAĞ

Halil Babür'ün oynadığı Selçuk Mercandağ, güç ve otorite arayışıyla öne çıkıyor. Kendini kanıtlama isteğiyle hareket eden Selçuk, hedeflerine ulaşabilmek için sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor. Bu hırsı onu Mercan Köşk'teki önemli hesaplaşmaların merkezine taşıyor.

Haki Biçici (Rıza)
FotoğrafHaki Biçici (Rıza)

HAKİ BİÇİCİ - RIZA

Haki Biçici, Mercan Köşk'ün emektar kahyası Rıza karakteriyle kadroda yer alıyor. Mercandağ ailesinin güvendiği isimlerden biri olan Rıza, sadakati ve dürüstlüğüyle tanınıyor. Ancak yıllardır sakladığı büyük bir sır, hikayenin ilerleyen bölümlerinde dengeleri değiştirecek.

Can Bartu Arslan (Mert Demiray)
FotoğrafCan Bartu Arslan (Mert Demiray)

CAN BARTU ARSLAN - MERT DEMİRAY

Can Bartu Arslan'ın canlandırdığı Mert Demiray, Cemre'nin erkek kardeşidir. Özgürlüğüne düşkün ve neşeli bir genç olan Mert, ablasına bağlılığıyla öne çıkıyor. Cemre'nin yaşadıkları nedeniyle kendisini Mercan Köşk'teki tehlikeli hesaplaşmaların içinde buluyor.

Zehra Kelleci (Gülcan Hozan)
FotoğrafZehra Kelleci (Gülcan Hozan)

ZEHRA KELLECİ - GÜLCAN HOZAN

Zehra Kelleci dizide Gülcan Hozan karakterine hayat veriyor. Yıllarca hor görülmüş ve sevgisiz bir ortamda büyüyen Gülcan, yaşadığı zorluklara rağmen daha iyi bir hayat kurma umudunu kaybetmiyor. Kızı Elif'e duyduğu sevgi, onun en büyük mücadele nedenlerinden biri oluyor.

Merve Şeyma Zengin (Eslem Hozan)
FotoğrafMerve Şeyma Zengin (Eslem Hozan)

MERVE ŞEYMA ZENGİN - ESLEM HOZAN

Merve Şeyma Zengin'in canlandırdığı Eslem, Hozan ailesinin ortanca çocuğu. Hırslı ve manipülatif kişiliğiyle dikkat çeken Eslem, ilgi odağında olmayı seviyor. İsteklerini elde etmek için attığı adımlar, aileler arasındaki dengeleri etkiliyor.

Selin Köseoğlu (Hülya Mercandağ)
FotoğrafSelin Köseoğlu (Hülya Mercandağ)

SELİN KÖSEOĞLU - HÜLYA MERCANDAĞ

Selin Köseoğlu, Selçuk'un eşi Hülya Mercandağ karakterini canlandırıyor. Sahip olduğu hayatı ve düzeni korumakta kararlı olan Hülya, değişen aile dengeleri karşısında kendi mücadelesini veriyor. Mercan Köşk'teki gelişmeler onu önemli kararlarla karşı karşıya bırakıyor

Mehmet Avcı (Cahit Mercandağ)
FotoğrafMehmet Avcı (Cahit Mercandağ)

MEHMET AVCI - CAHİT MERCANDAĞ

Mehmet Avcı'nın canlandırdığı Cahit Mercandağ, yıllarca ailesini ayakta tutan otoriter ve çalışkan bir isim. Geçirdiği ağır felcin ardından çevresinde yaşananları görüp duymasına rağmen olaylara müdahale edemiyor. Bu durum Cahit'i Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden biri haline getiriyor.

Engin Yüksel (Seyit)
FotoğrafEngin Yüksel (Seyit)

ENGİN YÜKSEL - SEYİT

Engin Yüksel, dizide Esved'in sağ kolu Seyit karakterine hayat veriyor. Sadakati ve gözü kara yapısıyla bilinen Seyit, kendisine verilen görevleri sorgulamadan yerine getiriyor. Ancak değişen güç dengeleri, onu geri dönüşü zor seçimlerle karşı karşıya bırakıyor.

Taha Baran Özbek (Poyraz Mercandağ)
FotoğrafTaha Baran Özbek (Poyraz Mercandağ)

TAHA BARAN ÖZBEK - POYRAZ MERCANDAĞ

Taha Baran Özbek'in canlandırdığı Poyraz Mercandağ, Cahit'in en küçük oğlu. Öfkeli ve sınır tanımayan yapısıyla dikkat çeken Poyraz, tutkuları ve saplantılı aşkıyla hareket ediyor. Aldığı kararlar onu Mercan Köşk'teki çatışmaların merkezine sürüklüyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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