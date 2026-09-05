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Spor

Erzurumspor ilki yaşadı, Konyaspor 4'te 0 yaptı

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Erzurumspor ilki yaşadı, Konyaspor 4'te 0 yaptı

Erzurumspor FK, Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini elde eden mavi beyazlılar, puanını 4'e çıkardı. Konyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.

ERZURUM İLK KEZ KAZANDI

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Erzurumspor, Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibinin golünü 17. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

KONYASPOR SİFTAH YAPAMADI

Erzurumspor FK, bu sonuçla 5 yılın ardından çıktığı Süper Lig'de bu sezonki ilk 3 puanını kazandı ve toplamda 4 puana yükseldi. Konyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçtan önce iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

13. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan uzak köşeye ortaladığı topu Giorbelidze, voleyle içeri çevirdi. Penaltı noktasında boş pozisyondaki Baiye'nin ayak içiyle vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi.

17. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Orta sahadaki baskının ardından sol kanattan Giorbelidze'nin uzak direğe ortasında yükselen Eren Tozlu, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor FK - Konyaspor
Başlık ResmiErzurumspor FK - Konyaspor

50. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Konyaspor'da Baniya'nın hatasıyla topu bir anda önünde bulan Mustafa Fettahoğlu, ceza alanının dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada soldan gelişen atakta Gonçalves'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Melih İbrahimoğlu ayağının içiyle vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in şutunda, top auta gitti.

62. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi. Eren Tozlu'nun yükselen topa röveşatasında, meşin yuvarlak Adil Demirbağ'ın dizinden sekip üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Dompe'nin ortaladığı topu arka direkte Andzouana kafayla indirdi. Kale alanı ön çizgisinden Mustafa Muhammed'in röveşatasında top, direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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