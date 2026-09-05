Serhat Kılıç öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? (Serhat Kılıç'ın hayatı ve biyografisi)

Serhat Kılıç öldü mü, neden öldü soruları ünlü oyuncuyla ilgili gelen son dakika haberlerinin ardından gündeme geldi. Seksenler, Söz ve Kış Uykusu gibi birçok yapımda rol alan 51 yaşındaki Serhat Kılıç'tan gelen haber sanat dünyasında üzüntüye neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kılıç'ın sağlık durumu, ölüm nedeni ve hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan ve daha sonra televizyon ile sinema projelerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Serhat Kılıç hakkında 5 Eylül Cumartesi günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayın ardından ekiplerin incelemesi sürerken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi süreci bekleniyor.

SERHAT KILIÇ ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. 8 Temmuz 1975 doğumlu olan Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu. İlk bilgilere göre yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan oyuncu, kız arkadaşının eve gelmesinin ardından salondaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Serhat Kılıç öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? (Serhat Kılıçın hayatı ve biyografisi)

SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Serhat Kılıç'ın ölüm nedeni henüz kesin olarak açıklanmadı. Oyuncunun evinde ölü bulunmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. Olay Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin ilk incelemesinde Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar bulunduğu bildirildi. Bununla birlikte vücudunda kesik, açık yara veya açık darp izine rastlanmadığı aktarıldı.

Kılıç'ın ölümünden kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle yeni projesinden ayrıldığı da gündeme gelmişti. Oyuncunun Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu ancak çekimlere başlayacağı dönemde boyun fıtığı teşhisi aldığı ve fizik tedavi süreci nedeniyle projeden ayrıldığı aktarılmıştı. Söz konusu sağlık sorununun ölümüyle bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Serhat Kılıç öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? (Serhat Kılıçın hayatı ve biyografisi)

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı ve 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Profesyonel tiyatro kariyerine aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, oyunculuğun yanı sıra tiyatro eğitimi ve yönetmenlik alanlarında da çalışmalar yaptı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılarak kariyerini İstanbul'da sürdüren oyuncu; tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinemada da çok sayıda projede yer aldı. Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Maraşlı, Kuruluş Osman ve Kirli Sepeti rol aldığı yapımlar arasında bulunuyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandıran Kılıç, bu performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterildi. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren Kılıç, İntiharın Genel Provası oyunundaki performansıyla 14. Afife Tiyatro Ödülleri'nde adaylık elde etmişti.

Serhat Kılıç öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? (Serhat Kılıçın hayatı ve biyografisi)

SERHAT KILIÇ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Serhat Kılıç'ın oynadığı filmler:

2008 - Nokta

2010 - Veda

2014 - Kış Uykusu

2015 - Baskın Karabasan

2015 - Robinson Crusoe ve Cuma

2019 - Topal Şükran'ın Maceraları

2020 - Mavzer

2023 - Cenazemize Hoş Geldiniz

Diziler

2000 - Bizim Evin Halleri

2006 - Hatırla Sevgili

2008-2009 - Yol Arkadaşım

2009 - Benim Annem Bir Melek

2010-2011 - Ezel

2012-2016 - Seksenler

2017 - Çember

2017-2018, 2019 - Söz

2020 - Öğretmen

2021 - Maraşlı

2021-2022 - Kuruluş Osman

2023 - Tetikçinin Oğlu

2023-2024 - Kirli Sepeti

2025 - Kardelenler

2025-2026 - Mehmed: Fetihler Sultanı

İnternet dizileri

2021 - Şeref Bey

2023 - Son Gün

2023 - Aktris

2024 - İlk ve Son

2025 - Gassal

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