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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gollü galibiyet

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Fenerbahçe - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gollü galibiyet

Beşiktaş U-19 Takımı, PAF Ligi’nin dördüncü hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta Beşiktaş U19 takımı ile Fenerbahçe U19 Takımı karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar; M. Tuğra Yeşilyurt, Kerem Biçer, Eren Taşkıran, Mustafa Azem Yortaç, Rasim Koray Tekin, Ayaz Haktan Gülsüm, Alamgir Smakov, Hasan Mert Tuncel, Sarp Karatopraklı, Tuna Baran Demir ve Batuhan Fazıl ilk on biriyle başladı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-1 eşitlikle geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini Ayaz Haktan Gülsüm ile Alamgir Smakov kaydetti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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