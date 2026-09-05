Ankara'daki fuhuş operasyonunda 3. dalga! Çok sayıda tutuklama var

Ankara'da gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi ve mekanlara yönelik operasyonlar genişletildi. Üçüncü dalgada 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 Ağustos'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 32 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi ve eğlence mekanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.

İLK OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturmanın ilk operasyonu 7 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 12'si ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Alper K, Elifcan U, Atilla Y, Tufan B, Burçin B, Celal A, İsa H, Mustafa K, Deniz K, Nur K. ve Nazlı Gür D. tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki Emre F. ve Boran Rahmi Y'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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İKİNCİ DALGADA 21 TUTUKLAMA

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise 16 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ve fuhuşla bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmecileri ile ilgilileri de operasyonun kapsamına alındı. Bu operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 27'si yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Abdulkadir Ö, Boran A, Dilan Ç, Eda D, Engin Ç, Erdi L, Fahrettin A, Fulya Ö, Mehmet Emin A, Melis D, Özge Ü, Senem Ö, Serhat G, Sinem K, Tanju T, Koray A, Hüseyin Berk E, Alp A, Cem T, Cansın Ö. ve Siyabend A tutuklandı. Muammer A, Hakan E, Kaan V, Mehmet D. ve Öncü Ş. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Firari şüpheliler Murat O. ve Yaşar T'nin yakalanması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

SORUŞTURMANIN ÜÇÜNCÜ DALGASI BUGÜN YAPILDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın üçüncü operasyonu ise bugün gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 15'i yakalanırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın elde edilecek yeni deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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