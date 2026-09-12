Bolu'da geri dönüşüm fabrikası yanıyor! Alevler tüm tesisi sardı

Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, alevler dronla havadan görüntülendi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Boluda geri dönüşüm fabrikası yanıyor! Alevler tüm tesisi sardı

EKİPLER BÖLGEDE

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.

Boluda geri dönüşüm fabrikası yanıyor! Alevler tüm tesisi sardı

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, alevlerin tamamen sardığı fabrikada zaman zaman patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan yangının boyutu ve ekiplerin müdahale çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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