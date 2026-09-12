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Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgeye 2 saatte ulaşabildi

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Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgeye 2 saatte ulaşabildi

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağları'nda yangın çıktı. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bölgedeki yangına 2 helikopterle havadan, ekiplerle de karadan müdahale ediliyor.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki bozuk ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının saat 16.00 sıralarında, insan ulaşımının güç olduğu bölgede başladığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE 2 SAATTE ULAŞABİLDİ

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşarak karadan müdahaleye başladığı bildirildi.

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2 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınması amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiği belirtildi.

KAÇAK AVCI ŞÜPHESİ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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