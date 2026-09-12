AK Parti'nin 25. yılına özel dergi yayımlandı! Erdoğan'ın dikkat çeken sözleri kapakta

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı” yayımlandı. Dergide, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve “Bir AK Parti eseridir” başlığıyla büyük projeler yer aldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı” yayımlandı. Derginin kapağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada kullandığı, “Gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN AĞUSTOS AYINDAKİ PROGRAMLARI DERGİDE

Dergide, AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Anma Programı başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayı boyunca katıldığı programlar, gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve düzenlediği basın toplantılarına ilişkin haberlere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı “Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü başta olmak üzere, yıllar içinde yaptığı önemli açıklamaların tarihlerine yer verilen bir görsel de dergide yer aldı.

25. YIL VİZYON BELGESİ DE YER ALDI

Dergide ayrıca AK Parti'nin 25. Yıl Vizyon Belgesi, 10 maddede özetlenmiş şekilde okuyuculara sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “One minute” açıklaması başta olmak üzere, önemli açıklamalarının yer aldığı gazete manşetleri de dergide yer buldu.

"BİR AK PARTİ ESERİDİR"

Öte yandan dergide “Bir AK Parti eseridir” başlığı altında, Fatih Sondaj Gemisi, TOGG, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TCG Anadolu gibi büyük projeleri betimleyen, illüstrasyon tarzında hazırlanmış dijital afişler de dikkati çekti. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, derginin 213. sayısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün ele alındığı belirtildi.

Paylaşımda, milletle kurulan bağdan teşkilatın emeğine, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünden Türkiye Yüzyılı hedeflerine uzanan kapsamlı bir perspektif sunulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı"nın linki de yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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