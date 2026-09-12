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Spor

Çaykur Rizespor, İstanbul'da 3 puanı aldı

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Çaykur Rizespor, İstanbul'da 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında oynanan Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mocsi'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Mihaila kaleciden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak boş kale yerine yan ağlara gitti.

44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor
Başlık ResmiEyüpspor - Çaykur Rizespor

63. dakikada Giordano'nun soldan ortaladığı topa Boutobba ceza sahası girişinde sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

67. dakikada Raux Yao'nun sol taraftan içeri gönderdiği topa Boutobba arka direkte vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Emrecan Bulut'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite'nin vuruşunda kaleci Moldovan gole izin vermedi.

84. dakikada soldan hücuma çıkan Emrecan Bulut'un defansın arkasına attığı topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda kaleci Moldovan ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale etti.

89. dakikada Massanga'nın sağdan ortaladığı topa El Yamiq kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

90+2. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kale vuruşu sonrası meşin yuvarlağı rakip yarı alanın solunda kontrol eden Emrecan Bulut, iki rakibinden sıyrılarak kaleye yöneldi ve şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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