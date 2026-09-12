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Adana Kozan’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

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Adana’nın Kozan ilçesinde günlerce süren ve yaklaşık 2 bin hektarlık alanı etkiledikten sonra kontrol altına alınan orman yangınının ardından Enizçakırı Mahallesi’nde yeniden alevler yükseldi. Öğle saatlerinde başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kozan’ın Enizçakırı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan 12 Eylül öğle saatlerinde yeniden duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dağlık alana ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangının kontrol altına alınması için hava araçları da çalışmalara destek veriyor.

AYNI BÖLGE GÜNLERCE ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ

Bölgede 8 Eylül’de başlayan önceki yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle Kozan’dan İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere kadar yayılmıştı. Yangının en yoğun olduğu dönemde ekipler gece boyunca karadan çalışırken, günün ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterler de müdahaleye katılmıştı.

Orman Genel Müdürlüğü, yoğun müdahalenin ardından Kozan’daki yangının 10 Eylül’de kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı. Böylece ilk yangınla mücadele üç gün sürmüştü.

285 HANE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle 15 mahallede tahliyeler yapılmıştı. 285 hanede yaşayan 835 kişi tedbir amacıyla bölgeden çıkarılmış, bazı ev ve ahırlar da yangında zarar görmüştü.

Önceki yangında yaklaşık 2 bin hektara yakın ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları da başlatılmıştı.

EKİPLER YENİDEN SAHADA

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yeni yangının ardından ekipler yeniden alarma geçti. Enizçakırı Mahallesi’ndeki dağlık alanda havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının ne kadar alanı etkilediğine ve çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ
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