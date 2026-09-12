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Bastonlu hali çok konuşuldu! Cem Yılmaz'dan gündem olan görüntülere şaşırtan cevap

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Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören Cem Yılmaz, katıldığı bir davette bastonla görüntülendi. Ünlü komedyenin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, Yılmaz'dan bastonlu görüntülerine dikkat çeken bir cevap geldi.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede anjiyo operasyonu geçiren Yılmaz, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edilmişti.

BASTONLU GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMİ SALLADI

Tedavisinin ardından bir süre evinde dinlenen Cem Yılmaz, daha sonra katıldığı bir davette görüntülendi. Baston kullandığı görülen ünlü komedyenin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bastonlu hali çok konuşuldu! Cem Yılmazdan gündem olan görüntülere şaşırtan cevap
Başlık ResmiBastonlu hali çok konuşuldu! Cem Yılmazdan gündem olan görüntülere şaşırtan cevap

“BASTON DERKEN?”

Görüntülerin gündem olmasının ardından Yılmaz'dan da dikkat çeken bir cevap geldi. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu görüntüleri tiye aldı. Yılmaz, baston koleksiyonunu gösterdiği videoyu paylaşarak, “Bastonla yürüyor!!! Allah Allah!!!! Baston derken?!” notunu düştü.

Bastonlu hali çok konuşuldu! Cem Yılmazdan gündem olan görüntülere şaşırtan cevap
Başlık ResmiBastonlu hali çok konuşuldu! Cem Yılmazdan gündem olan görüntülere şaşırtan cevap

Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekerken, ünlü komedyenin görüntülere esprili bir şekilde karşılık vermesi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz
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Günler sonra ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın bastonlu hali gündem oldu
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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