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Çirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda

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Çirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda

Çirkin yeni sezon tarihi, dizinin ikinci sezon tanıtımının yayınlanması ve çekimlerin başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölümleri için geri sayım sürerken, Çetin Tekindor'un kadrodan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Çirkin 2. sezon başlangıç tarihi ve yeni sezona ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Star TV'nin geçen sezon ekrana gelen dizisi Çirkin, sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkinci sezon çekimleri devam ederken dizinin yeni sezon tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Meryem ve Kadir'in ilişkisinde yaşanacak gelişmeler öne çıkarken, Ökkeş Karataş karakteriyle ilgili alınan yeni karar sezon öncesinde gündeme geldi.

ÇİRKİN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çirkin dizisinin 2. sezonunun başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Star TV tarafından yayınlanan yeni sezon tanıtımında dizinin "yakında" ekrana döneceği duyuruldu. Bu nedenle Çirkin'in yeni sezon tarihi için gözler kanalın açıklayacağı yayın takvimine çevrildi.

Çirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda
Başlık ResmiÇirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü dizide Meryem'in Süreyya Pera Sahnesi'ne çıkması hikayenin önemli gelişmelerinden biri olacak. Kadir'in bu duruma yaklaşımı ikili arasındaki gerilimi artırırken ikinci sezonda ilişkilerinin yeni bir sınavdan geçeceği görülüyor. Dizinin yapımını 25 Film üstlenirken yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak bulunuyor. Senaryo ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal tarafından kaleme alınıyor.

Çirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda
Başlık ResmiÇirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda

ÇETİN TEKİNDOR DİZİDEN AYRILDI MI?

Çetin Tekindor'un Çirkin dizisinden ayrıldığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Usta oyuncu yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere geçici olarak ara verdi. Tekindor'un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterini bu süreçte Tamer Levent'in üstleneceği öğrenildi.

Çirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda
Başlık ResmiÇirkin yeni sezon ne zaman, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Gözler 2. sezonda

81 yaşındaki Çetin Tekindor'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle ikinci sezon çekimlerine başlayamadığı bildirildi. Yapım ekibinin başlangıçta oyuncunun sahnelerini ertelediği, ancak Tekindor'un henüz sete dönebilecek durumda olmaması üzerine geçici oyuncu değişikliğine gidildiği belirtildi. Tamer Levent'in Ökkeş karakterini Tekindor iyileşene kadar canlandırması, ardından rolün yeniden Çetin Tekindor'a geçmesi planlanıyor.

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MAGAZİN
Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik
Editör : İREM ÖZCAN
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