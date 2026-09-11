Usta oyuncu Çetin Tekindor'un sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve “Çirkin” dizisinin çekimlerine başlayamadığı öğrenildi. Tekindor'un hayat verdiği Ökkeş karakterini ise usta oyuncu Tamer Levent'in, meslektaşı yeniden sete dönene kadar canlandıracağı belirtildi.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Çetin Tekindor'un (81) bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kan değerlerinin yüksek olduğu belirtilen deneyimli oyuncunun, bu nedenle rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine henüz başlayamadığı öğrenildi.

Usta oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden yapım ekibi, Tekindor'un sahnelerini bir süre erteleme kararı aldı. 25 Film tarafından yürütülen yapımda, oyuncunun iyileşerek sete dönmesi beklendi. Ancak Tekindor'un henüz çekimlere başlayabilecek durumda olmadığı belirtildi.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik

ÖKKEŞ ROLÜNÜ TAMER LEVENT ÜSTLENECEK

Çetin Tekindor'un sağlık durumu nedeniyle yaşanan bu gelişmenin ardından “Çirkin” dizisinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Tekindor'un hayat verdiği Ökkeş karakterinin sahnelerinin, usta oyuncu yeniden sete dönene kadar Tamer Levent tarafından canlandırılmasına karar verildi.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik

Pazartesi günü “Çirkin” dizisinin setine çıkması planlanan Tamer Levent, Tekindor'un sağlık sorunları nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı süreçte Ökkeş karakterine hayat verecek. Tekindor'un iyileşmesinin ardından ise yeniden rolüne dönmesi bekleniyor.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik

YALI ÇAPKINI'NDA DA BİRLİKTE ROL ALDILAR

Çetin Tekindor ile Tamer Levent daha önce de aynı projede birlikte kamera karşısına geçmişti. İki usta oyuncu, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan “Yalı Çapkını” dizisinde rol aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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