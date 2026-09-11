Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti için yeni sezon heyecanı başladı. Dizinin 5. sezon çekimleri tamamlanırken izleyiciler “Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?”, “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?” ve “5. sezon ne zaman başlayacak?” sorularına cevap arıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi...

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanında Abdullah ve Ulvi'nin yaşanan kayıpların ardından büyük bir acıyla mücadele ettiği görülürken, yas sürecindeki Kıvılcım ve Çimen'in de duygusal anları dikkat çekti. Öte yandan Salkım'ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını söylemesi, dizideki dengeleri yeniden değiştirecek. Kıvılcım'ın hayatına girecek yeni komşu Lider karakteri de sezonun merak edilen başlıkları arasında. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül 2026 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm bu akşam (11 Eylül Cuma) ekranlara gelmeyecek.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI, YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda kadroda bazı değişiklikler yaşanacak. Ceren Karakoç (Nursema) ve Feyza Civelek (Nilay) yeni sezonda dizide yer almayacak. Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterini ise yeni sezonda Asena Keskinci üstlenecek. Dizinin kadrosuna ayrıca Murat Aygen, Lider karakteriyle katılacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi

Yeni sezonda altı aylık zaman atlaması yaşanırken Nursema, İlhami ve Nilay'ın mezarlarının gösterileceği öğrenildi. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu 18 Eylül 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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