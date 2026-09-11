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Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar

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Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 TL ve 50 TL banknotlarda yeni tertiplerin dolaşıma çıkarıldığını duyurdu. E9 Emisyon Grubu kapsamında hazırlanan yeni banknotlar, 11 Eylül 2026 itibarıyla kullanılmaya başlandı. İşte, tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar...

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11 Eylül 2026 tarihinden itibaren E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi. Yeni 50 TL'nin boyutu 68 x 148 milimetre olarak korunurken, banknotun hakim rengi turuncu olarak kalacak. Aynı tarihte E9 Emisyon Grubu 8. tertip 5 TL banknotlar da dolaşıma çıkarıldı. 64 x 130 milimetre ölçülerindeki banknotun hakim rengi mor olarak korunuyor.

Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
Başlık ResmiBanknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar

BANKNOTLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni tertip banknotların piyasaya çıkması, vatandaşların "5 TL ve 50 TL değişti mi?" sorusunu gündeme getirdi. TCMB'nin açıklamasına göre yeni banknotlarda boyut, renk, ön ve arka yüz tasarımı ile genel görünüm açısından herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Banknotlarda yalnızca imza değişikliği yapıldığı duyuruldu.

Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
Başlık ResmiBanknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar

TCMB tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

''1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotlar 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Hâlen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

50 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Gazi İshak Kara’ya,
5 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Özkul’a
ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
Başlık ResmiBanknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
Banknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
Başlık ResmiBanknotlar değişti mi? İşte tedavüle giren 5 TL ve 50 TL banknotlar
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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