James Rodriguez transferi açıklandı: 19 yıl sonra geri döndü

Kolombiya Ligi takımlarından Atletico Nacional, 19 yıllık kariyerinde İspanyol devi Real Madrid ve Alman ekibi Bayern Münih'in de formalarını giyen James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Profesyonel futbol kariyerine 2007 yılında Kolombiya'nın Envigado takımında başlayan James Rodriguez, 19 yıl sonra yeniden ülkesinde forma giyecek.

Son olarak MLS ekibi Minnesota United'da görev yapan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Atletico Nacional'le sözleşme imzaladı.

James Rodriguez, Real Madrid'de 125 maçta 37 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

JAMES RODRIGUEZ'İN KARİYERİ

Avrupa'da Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Olympiakos ve Rayo Vallecano'da oynayan, Brezilya'da Sao Paulo ve Meksika'da Leon'da görev yapan James Rodriguez, top koşturduğu takımlarda toplam 524 maça çıkarken, 127 gol ve 163 asist kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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