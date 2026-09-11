Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

James Rodriguez transferi açıklandı: 19 yıl sonra geri döndü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
James Rodriguez transferi açıklandı: 19 yıl sonra geri döndü

Kolombiya Ligi takımlarından Atletico Nacional, 19 yıllık kariyerinde İspanyol devi Real Madrid ve Alman ekibi Bayern Münih'in de formalarını giyen James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Profesyonel futbol kariyerine 2007 yılında Kolombiya'nın Envigado takımında başlayan James Rodriguez, 19 yıl sonra yeniden ülkesinde forma giyecek.

Son olarak MLS ekibi Minnesota United'da görev yapan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Atletico Nacional'le sözleşme imzaladı.

James Rodriguez, Real Madrid'de 125 maçta 37 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiJames Rodriguez, Real Madrid'de 125 maçta 37 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

JAMES RODRIGUEZ'İN KARİYERİ

Avrupa'da Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Olympiakos ve Rayo Vallecano'da oynayan, Brezilya'da Sao Paulo ve Meksika'da Leon'da görev yapan James Rodriguez, top koşturduğu takımlarda toplam 524 maça çıkarken, 127 gol ve 163 asist kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Arda Güler’e anlamlı ödül! Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıktı
SPOR

Arda Güler’e anlamlı ödül! Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıktı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
Rize'ye 10 milyar liralık dev yatırım
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emin olmak
EL NINO VURDU!
EL NINO VURDU!
Fiyatı yüzde 30 yükseldi
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
"1000 YIL CEZA VERİN"
Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı
İDMANA ÇIKMADI
İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'de aradığınız hocaya ulaşılamıyor
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
15 soru ve cevapta kiralık konut projesi
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
22 ilde düğmeye basıldı
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
CİNAYET GİBİ İHMAL!
CİNAYET GİBİ İHMAL!
Depremde yıkılan binanın kolonlarını kesmişler
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
3 binden fazla bahçe görevlisi olacak
KARAMAN'DA ÖLÜ BULUNDU
KARAMAN'DA ÖLÜ BULUNDU
İsveç prensesi adını vermişti! Göç yolculuğu acı bitti
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
Çocuklar için riskli oyuncak!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin TL destek!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
Sinema dünyasından uyuşturucu itirafları
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi
Kaydet
SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı
SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı
Kaydet
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.