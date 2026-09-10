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Spor

Arda Güler kolunda servet taşıyor! Taktığı saatin fiyatı gündem oldu

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Arda Güler kolunda servet taşıyor! Taktığı saatin fiyatı gündem oldu

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile oynadığı maçın öncesinde 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülünü efsanevi isim Luis Figo’dan almıştı. Güler'in ödülü alırken koluna taktığı saatin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

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Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülünü kazandı. Milli futbolcu, bu prestijli ödülü takımının Inter maçı öncesi efsane futbolcu Luis Figo’nun elinden aldı.

Arda Güler kolunda servet taşıyor! Taktığı saatin fiyatı gündem oldu
Başlık ResmiArda Güler kolunda servet taşıyor! Taktığı saatin fiyatı gündem oldu

KOLUNDAKİ SAATİN FİYATI GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in Luis Figo'dan ödülünü alırken kolundaki saat de dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öne sürülen saat, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar saatin fiyatını abartılı bulurken, futbolseverlerin büyük bir kısmı dünyaca ünlü bir kulüpte oynayan futbolcunun kazancı doğrultusunda son derece makul bir tercih yaptığı yorumunda bulundu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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