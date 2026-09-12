Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde bulunan doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu. Çevreye yayılan koku üzerine harekete geçen ekipler binayı tahliye etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı yaşandı.

Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu

Sızıntının ardından doğalgazın caddeye yayılması üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz kaçağının bulunduğu apartman da itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu

Olay yerine gelen doğalgaz firması ekipleri, gaz kaçağının önüne geçmek amacıyla cadde üzerinde bulunan doğalgaz hattındaki gaz akışını kesti. Gazın kesilmesi ve ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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