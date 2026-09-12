Rize'nin Kaçkar Dağları'nda düzenlenen dünyanın en büyük ultra maratonu Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), Turkcell 5G hızıyla start aldı. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Kaçkar by UTMB'nin iletişim ve teknoloji altyapısı bu yıl da Turkcell tarafından sağlandı. Turkcell'in üstün 5G bağlantı altyapısıyla Kaçkar'ın zirvesindeki 100, 50, 20 ve 4 km’lik yarış parkurları boyunca 60 ülkeden 2 bine yakın sporcunun konum ve performans takibi yapıldı. Bu altyapı, sağlık ve güvenlik ekiplerinin iletişimine kadar tüm süreçleri destekledi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Geçen yıl Kaçkar'da, Türkiye’de bir ilke imza atarak, 1.250 metre yükseklikte başarıyla test ettiğimiz 5G teknolojisini, bu yıl sahada doğrudan insan hayatına dokunan bir hizmete dönüştürdük. Türkiye'ye verdiğimiz ‘Turkcell Gücünde 5G’ sözünü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

11 Eylül’de başlayan dünyanın en büyük ultra maraton serisi UTMB'nin (Ultra-Trail du Mont-Blanc) Türkiye ayağı Kaçkar by UTMB Rize’de devam ediyor. İlki geçen yıl gerçekleşen uluslararası organizasyonun bağlantı ve teknoloji altyapısı Turkcell 5G ve Superbox 5G üzerinden sunuluyor.

SPORCULARIN KONUMU VE PERFORMANS VERİLERİ ANLIK İZLENDİ

Dört parkurdan sağlanan ‘Turkcell Gücünde 5G’ ve mobil kapsama sayesinde sporcuların parkurdaki konumları, ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgileri organizasyon boyunca anlık olarak izlendi. Sistem, aynı zamanda yarışmacıların güvenliğine de katkı sağladı. Bir sporcunun belirli bir süre aynı noktada kaldığı veya hareket etmediği durumlarda, bulunduğu bölgeye en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin yönlendirilmesi mümkün oldu. Organizasyondaki görevli ekipler de Turkcell şebekesi üzerinden iletişim kurdu. Turkcell, sponsorluk kapsamında sporculara ve konuklara özel ücretsiz internet sağladı.

Dünyanın en büyük ultra maratonunda Turkcell 5G imzası

“5G'DEKİ LİDERLİĞİMİZİ GÜÇLÜ 5G AĞIMIZ VE 5G SUPERBOX'LA KAÇKAR'IN ZİRVESİNE TAŞIDIK”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G liderliğinin uzun yıllara yayılan yatırımlara dayandığını belirterek şunları söyledi: “5G için uzun yıllardır şebekemize, fiber altyapımıza, veri merkezlerimize ve bulut kapasitemize yatırım yapıyoruz. Turkcell olarak 5G ihalesinde 1 milyar 224 milyon dolarlık yatırımla 160 MHz frekans bandının sahibi olduk ve en geniş 5G spektrumunu aldık. Bu spektrumu baz alarak dünyanın en gelişmiş 5G şebekelerinden birini kurduk. Böylece, fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde de Superbox 5G modemimiz ile fiber hızında internet sunabiliyoruz. 1 Gbps'in üzerine çıkan hızları destekliyoruz. Dahili Wi-Fi 7 desteği sayesinde şebekemizdeki bu yüksek gücü ülkemizin dört bir köşesine taşıyoruz.”

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl Kaçkar'da bin 250 metrede test ettiğimiz ‘Turkcell Gücünde 5G’, bu yılki organizasyonun dijital altyapısını oluşturdu. O gün teknolojimizin en zorlu koşullara hazır olduğunu göstermiştik. Bugün ise Türkiye'ye verdiğimiz sözü hayata geçirmenin ve binlerce katılımcıya Turkcell Gücünde 5G ayrıcalığını yaşatmanın gururu içindeyiz. Teknolojiyi ihtiyaçlara cevap veren ve insan hayatına dokunan bir hizmete dönüştürme vizyonuyla yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

SUPERBOX’TA SON 6 YILIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Turkcell Superbox, 2026'nın ikinci çeyreğinde 64 bin net abone kazanımıyla 2020 ikinci çeyrekten bu yana son 6 yılın en güçlü çeyrek performansına ulaştı. Superbox'ın son dört çeyrekteki toplam net abone kazanımı 163 bini aşarken Turkcell, BTK verilerine göre Sabit Kablosuz Erişim (FWA) alanında %74 pazar payıyla lider oldu.

SPOR TURİZMİNE DEV KATKI: 60 ÜLKEDEN 2 BİN SPORCU RİZE'DE

Türkiye'de beş yıl boyunca düzenlenmesi planlanan Kaçkar by UTMB, 100, 50 ve 20 KM ve Ayder 4 KM olmak üzere dört farklı parkurdan oluşuyor. Organizasyon gerek Türkiye gerekse de Rize'nin global bir spor turizm merkezi olması açısından da ayrı bir öneme sahip.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası