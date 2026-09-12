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Spor

Acun Ilıcalı'nın Hull City gururu: İnanılmaz bir hikaye

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Acun Ilıcalı'nın Hull City gururu: İnanılmaz bir hikaye

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Chelsea maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki Türk iş adamı, İngiltere'de bir futbol taraftarlığından Premier Lig'de kulüp sahipliğine uzanan süreç için "İnanılmaz bir hikaye" tanımımı yaparken, bu sezon için belirledikleri hedefi anlattı.

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Premier Lig ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, göreve geldiği ilk günden itibaren hedefleri aşamalı şekilde büyüttüğünü, ilk olarak ligi ilk 10'da tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

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"ADIM ADIM İLERLEDİK"

Sky Sports'un canlı yayın konuğu olan Ilıcalı, "Premier Lig takımlarının formalarını giymeyi hayal eden bir taraftardan, Premier Lig takımı sahibi olmaya kadar uzanan inanılmaz bir hikaye. Her şeyden önce, adım adım ilerlemek istedim. Kulübe geldiğimde taraftarlarımıza da bunu söyledim. Öncelikli hedefim ilk 10'a girmekti. İkinci yılımda play-off'ları sadece 3 puanla kaçırdık. Daha sonra hedefimizi play-off'lara kalmak olarak belirledik. Play-off'lara kaldık ve ardından Premier Lig'e yükseldik" dedi.

Hull City, Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Başlık ResmiHull City, Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

"HEDEFİMİZ PREMIER LİG'DE KALMAK"

Hull City'nin bu sezonki en önemli hedefinin Premier Lig'de kalmak olduğunu belirten Türk iş adamı, "Bu sezon için tek hedefim, takımımızı Premier Lig'de tutabilmek. Eğer bu sezon ligde kalmayı başarırsak, sonrasında uzun vadeli bir marka oluşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün uzun vadeli yapılanmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, Brentford ve Brighton'ın futbola yaklaşımını beğendiğini belirterek, "Brentford ve Brighton gibi futbola yaklaşımlarını çok beğendiğim 2-3 takım var. Özellikle Brentford'un sportif direktörünü çok başarılı buluyorum. Bu takımların yönetim anlayışları ve futbola bakışları sayesinde Premier Lig'de uzun yıllar kalıcı bir marka olmayı başardıklarını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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