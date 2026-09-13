Tütün ürünlerinin görünürlüğü azaltılacak. Elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile alınabilecek. 2040’tan itibaren de satışı yasaklanacak.

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler öngören kanun teklifi için gözler yeni yasama yılına çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağının, eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması beklenen toplantıda değerlendirilmesinin ardından Meclis’e gelmesi planlanıyor.

BÜTÇELERDEN ÖNCE YASA

Eylül ayının üçüncü veya son haftasında yapılması öngörülen toplantıda taslağın ayrıntıları ele alınacak. Toplantının ardından AK Parti Meclis Grubu’nun ekim ayında düzenleme üzerinde çalışması, teklifin ise kasım ayında Meclis gündemine taşınması hedefleniyor.

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Düzenlemenin önce Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülmesi, bütçe görüşmeleri başlamadan önce yasalaştırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu: Sigara, elektronik sistemle satılacak

TÜTÜNSÜZ TÜRKİYE İÇİN...

Yeni düzenlemeye göre tütün ürünlerinin satışına ilişkin uzun vadeli hedef olacak. Taslakta, 1 Ocak 2040’tan itibaren tütün ürünlerinin satışının ve tüketim maksadıyla başka kişilere sunulmasının yasaklanması öngörülüyor.

Düzenlemeyle sigara ve diğer tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğü azaltılacak. Ürünlerin kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulması, tüketicinin ürünlere doğrudan erişememesi ve satışın elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılması sağlanacak. Elektronik sistemle aynı zamanda satış miktarları da takip edilecek.

Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu: Sigara, elektronik sistemle satılacak

PAKETLERE STANDART

Düzenlemeyle, paketlerin boyut ve şekillerinin standartlaştırılması, ürünlerin içeriğinin de adet, miktar ve boyut bakımından belirli standartlara bağlanması öngörülüyor. Marka adı paketin yalnızca bir yüzeyinde ve yüzeyin en fazla yüzde 5’lik bölümünde yer alacak. Logo ve sembollerin kullanımına izin verilmeyecek.

AÇIK ALAN SINIRI

Restoran, kafe ve benzeri işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak. Bununla birlikte işletmelerin belirlenen şartları karşılaması hâlinde özel sigara içme bölümleri oluşturmasına izin verilebilecek. Bu alan, işletmenin toplam kullanım alanının yüzde 10’unu geçemeyecek. Sigara içme bölümünün büyüklüğü ise 2 metrekareden az, 20 metrekareden fazla olamayacak.

Bu bölümlerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Sigara içilen alanların dışarıdan görünmesini engelleyecek şekilde tasarlanması gerekecek. Ayrıca 18 yaşından küçüklerin bu bölümlere girmesine izin verilmeyecek.

Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu: Sigara, elektronik sistemle satılacak

10 METRE KURALI

Çocukların ve toplumun yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara kullanımına yönelik koruma çemberi genişletilecek. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilmesi yasak kapsamında olacak. Çocuk oyun alanları, parklar ile yürüyüş ve egzersiz alanları da yasak kapsamına alınacak.

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