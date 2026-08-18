Bakan Memişoğlu açıkladı! Türkiye dünyada en fazla sigara içen ikinci ülke

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Türkiye'de geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldığını söyledi. Dünyada en fazla sigara kullanan ikinci ülke olduğumuzu söyleyen Memişoğlu, erkeklerin yüzde 46'sının sigara içtiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da sağlık muhabirleri ile buluştuğu etkinlikte Türkiye'deki sigara kullanımı, obezite ve değişen yaşam alışkanlıkları ile alakalı dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Memişoğlu, Türkiye'nin sigara kullanımında dünyada ikinci basamakta olduğunu söyleyerek erkeklerin yüzde 46'sının sigara içtiğini, geçen sene Türkiye'de toplam 8 milyar paket sigara satıldığını kaydetti.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 35'İ DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN

Türkiye'deki ölüm sebepleri ile alakalı açıklamalar yapan Memişoğlu, ölümlerin yüzde 34,7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 16'sının ise iyi ve kötü huylu tümörler sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarının yüzde 42'sini ise kemik kalp hastalıklarının oluşturduğunu ifade eden Memişoğlu, iyi ve kötü huylu tümörlerin yüzde 30'unun ise solunum hastalıkları, akciğer kanseri ve gırtlak kanserinden kaynaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

TEMEL SEBEBİ SİGARA VE HAREKETSİZLİK

Memişoğlu, bu hastalıkların temel sebepleri arasında sigara, hareketsizlik ve fazla kilonun olduğunu kaydederek şunları belirtti:

"Sigara, Türkiye'de insanlarımızın hastalanma ve ölüm sebeplerinin en önemlilerinden biridir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 46'sı sigara içiyor. Dünyada ikinci sıradayız, ilk üçte yerimiz değişiyor. Bize bir şey olmaz diyoruz ama oluyor. Olduktan sonra pişman oluyoruz."

Memişoğlu, geride bıraktığımız sene Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmasının doğru olmadığını söyleyerek sigara kullanımının azaltılması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Fazla kilonun da önemli bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Memişoğlu, Türkiye'de obezite probleminin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

"TOPLUMUN YÜZDE 30'U MORBİD OBEZ"

Memişoğlu, "Yüzde 30 neredeyse morbid obeze dönüşmüş bir toplumdan bahsediyoruz ve bunun sebepleri yaşam tarzı, stres, yeme alışkanlıklarıdır" dedi.

Türkiye'de köy nüfusun geçmişe oranla önemli ölçüde azalmasına da işaret eden Memişoğlu, 2000'li senelerde nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun kırsalda ikamet ettiğini, bugün ise her 100 kişiden sadece 6,6'sının kırsal bölgelerde yaşadığını söyledi.

Yaşam biçiminin değişmesine karşın beslenme alışkanlıklarının yeterince değişmediğini belirten Memişoğlu, şehirleşmenin hareketsizliği artırdığını ifade etti.

Bakan Memişoğlu açıkladı! Türkiye dünyada en fazla sigara içen ikinci ülke

İNSANLAR DAHA AZ YÜRÜYOR

Ağır beslenme alışkanlıklarının dışında şehirlerde araç kullanımının yaygınlaşmasının insanların daha az yürümesine ve egzersiz yapmasına neden olduğunu kaydeden Memişoğlu, bu alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların hayat alışkanlıklarını değiştirmeye dönük çalışmalar yapılacağını söyleyen Memişoğlu, gazetecilerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Memişoğlu, "Toplumun bu alışkanlıklarını değiştireceğiz. Bunda siz medya mensuplarının çok etkisi var. Bu bilinci, kültürü toplumda beraber oluşturacağız. Toplumun tedavi talebinden çok, sağlık talebini oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda destek istiyorum" dedi.

BAKMADAN GEÇME SAĞLIK Sigaranın görünmeyen yüzü! Dumanı giderken zehri yüzeylere hapsoluyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası