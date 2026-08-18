Geçirdiği karaciğer naklinin ardından tedavi sürecini tamamlayarak yeniden sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 11 aylık aranın ardından kamera karşısına geçti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 51 yaşındaki oyuncu, yeni projesiyle setlere geri dönüş yaptı.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunları nedeniyle bir süre çalışma hayatına ara vermişti. Tedavisinin ardından toparlanma sürecine giren Özkan, sonunda özlediği set ortamına yeniden kavuştu. Oyuncunun setlere dönüşü, hayranları tarafından da sevinçle karşılandı.

YENİ PROJESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ufuk Özkan, yer aldığı yeni projede “Kaymakam” karakterini üstlenecek. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeniden kamera karşısına geçen oyuncu, setten ilk karesini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan setlere döndü! Yeni rolü belli oldu

Özkan, paylaşımında dönüşünü esprili bir ifadeyle duyurarak, “11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm” notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oyuncunun uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçmesi, sevenleri tarafından da yakından takip edildi. Özkan'ın yeni projesi ve canlandıracağı Kaymakam karakteri şimdiden merak konusu oldu.

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan setlere döndü! Yeni rolü belli oldu

“ALLAH GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ”

Öte yandan Ufuk Özkan, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde yaşadığı zorlu süreç hakkında daha önce dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özkan, özellikle hastalığı döneminde bazı meslektaşları ve yapımcı arkadaşlarından beklediği desteği göremediğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada, “Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan setlere döndü! Yeni rolü belli oldu

“HEPSİNİ HAYATIMDAN SİLDİM”

Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından bazı kişilerle iletişimini tamamen kestiğini belirten Özkan, bu isimlere karşı tavrının net olduğunu söylemişti.

Oyuncu, “Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim” sözleriyle yaşadığı sürecin ardından aldığı kararı anlatmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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