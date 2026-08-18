Muğla'da yolcu otobüsü tıra saplandı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde, Söke-Milas kara yolunda İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsünün demir yüklü tırla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Hamit T'nin kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki demir yüklü tırla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Milas Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIMilas

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