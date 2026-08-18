Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Sigaranın görünmeyen yüzü! Dumanı giderken zehri yüzeylere hapsoluyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sigaranın görünmeyen yüzü! Dumanı giderken zehri yüzeylere hapsoluyor

Üçüncü el sigara maruziyetine dikkat çeken Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek “Eşyalara sinen sigaradaki zararlı maddeler, dumanın kendisinden 10 kat daha fazla kanserojen riski taşıyor” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek, sigaranın bilinmeyen yüzü “3’üncü el sigara maruziyeti” hakkında uyarılarda bulundu. Civelek, mobilyalara, duvarlara, kıyafetlere ve çocukların oyuncaklarına sinen zararlı maddelerin güçlü bir kanserojen kaynağına dönüşebildiğini söyledi. Çin’de 12 bin gencin incelendiği araştırmaya değinen Civelek, tütünde bulunan 4 bin kimyasaldan 70’inin kanserojen olduğunu, bunların en etkilisinin ise nitrozaminler olduğunu belirtti. Yüzeylere sinen bu ince tabakadaki nitrozamin bileşiklerinin, sigara içildiğindeki riskten 10 kat daha fazla kanserojen etkisinin saptandığını aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Canan Karatay doğru bilinen yanlışa dikkat çekti! Sigaradan bile tehlikeli
YAŞAM

Canan Karatay doğru bilinen yanlışa dikkat çekti! Sigaradan bile tehlikeli

ZEHİRLİ TABAKA

Kapalı alanlar havalandırılsa dahi riskin sürdüğünü vurgulayan Civelek "Duman gittikten sonra sigaradaki bileşikler yüzeylere yapışıyor ve zamanla katman haline geliyor. Isı, nem, terleme ve temasla aktif kanserojen maddelere dönüşüyor. Deri veya ağız yoluyla temastan en çok çocukların etkileniyor. Evde kimse yokken içilen sigara bile oyuncaklara sinerek çocuklara geçiyor" ifadelerini kullandı. Sigara tüketilen ev ve araçları kimyasal fabrikaya benzeten Civelek, bu kalıntıların gelecekte sigorta risk faktörlerini ve piyasa değerlerini etkileyebileceğini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Gençler nikotin tuzağında! Elektronik sigara kullanımı yetişkinlerden 9 kat fazla
SAĞLIK

Gençler nikotin tuzağında! Elektronik sigara kullanımı yetişkinlerden 9 kat fazla

LİGHT VE ELEKTRONİK DE HİÇ MASUM DEĞİL

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek, Türkiye’deki yıllık kanser vakası sayısının 210 bin ile 240 bin arasında değiştiğini belirtti. Akciğer kanserinin her iki cinste de en önemli ölüm sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken Civelek "1930’lu yıllarda kadınlarda akciğer kanserine çok nadir rastlanırken, günümüzde aktif-pasif maruziyet sebebiyle meme kanserinden sonra en sık ölüme sebep olan kanser türlerinden biri hâline geldi. “Light” veya “hafif” olarak pazarlanan sigaralar da aynı riskleri barındırıyor" açıklamalarında bulundu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇERÇEVE YASA KANUNLAŞTI!
ÇERÇEVE YASA KANUNLAŞTI!
Resmi Gazete kararı sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj
'İHANET İÇİNE GİRMEYİN'
'İHANET İÇİNE GİRMEYİN'
Denizolgun, Kuriş operasyonunu değerlendirdi
ASLAN'DAN HARDER ATAĞI!
ASLAN'DAN HARDER ATAĞI!
Galatasaray, yedek golcü için Leipzig'in kapısını çaldı
ÇİFT BAŞLI KARTAL SAHNEDE
ÇİFT BAŞLI KARTAL SAHNEDE
Erdoğan'ın 50 yıllık planı ne anlatıyor?
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
KARTAL'A İTALYAN İŞİ!
KARTAL'A İTALYAN İŞİ!
Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü
GÖLCÜK'TEN KAHRAMANMARAŞ'A
GÖLCÜK'TEN KAHRAMANMARAŞ'A
Türkiye'nin 27 yıllık deprem mücadelesi
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bir maçtan fazlası! Fenerbahçe, Devler Ligi Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlıyor
Kaydet
Kartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü
Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü
Kaydet
Gezelim görelim
Gezelim görelim
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.