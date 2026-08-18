Sigaranın görünmeyen yüzü! Dumanı giderken zehri yüzeylere hapsoluyor

Üçüncü el sigara maruziyetine dikkat çeken Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek “Eşyalara sinen sigaradaki zararlı maddeler, dumanın kendisinden 10 kat daha fazla kanserojen riski taşıyor” dedi.

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek, sigaranın bilinmeyen yüzü “3’üncü el sigara maruziyeti” hakkında uyarılarda bulundu. Civelek, mobilyalara, duvarlara, kıyafetlere ve çocukların oyuncaklarına sinen zararlı maddelerin güçlü bir kanserojen kaynağına dönüşebildiğini söyledi. Çin’de 12 bin gencin incelendiği araştırmaya değinen Civelek, tütünde bulunan 4 bin kimyasaldan 70’inin kanserojen olduğunu, bunların en etkilisinin ise nitrozaminler olduğunu belirtti. Yüzeylere sinen bu ince tabakadaki nitrozamin bileşiklerinin, sigara içildiğindeki riskten 10 kat daha fazla kanserojen etkisinin saptandığını aktardı.

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ZEHİRLİ TABAKA

Kapalı alanlar havalandırılsa dahi riskin sürdüğünü vurgulayan Civelek "Duman gittikten sonra sigaradaki bileşikler yüzeylere yapışıyor ve zamanla katman haline geliyor. Isı, nem, terleme ve temasla aktif kanserojen maddelere dönüşüyor. Deri veya ağız yoluyla temastan en çok çocukların etkileniyor. Evde kimse yokken içilen sigara bile oyuncaklara sinerek çocuklara geçiyor" ifadelerini kullandı. Sigara tüketilen ev ve araçları kimyasal fabrikaya benzeten Civelek, bu kalıntıların gelecekte sigorta risk faktörlerini ve piyasa değerlerini etkileyebileceğini kaydetti.

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LİGHT VE ELEKTRONİK DE HİÇ MASUM DEĞİL

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Burak Civelek, Türkiye’deki yıllık kanser vakası sayısının 210 bin ile 240 bin arasında değiştiğini belirtti. Akciğer kanserinin her iki cinste de en önemli ölüm sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken Civelek "1930’lu yıllarda kadınlarda akciğer kanserine çok nadir rastlanırken, günümüzde aktif-pasif maruziyet sebebiyle meme kanserinden sonra en sık ölüme sebep olan kanser türlerinden biri hâline geldi. “Light” veya “hafif” olarak pazarlanan sigaralar da aynı riskleri barındırıyor" açıklamalarında bulundu.

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