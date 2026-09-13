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Ekonomi

İDMİB 71 firma ile katılacak: Türk deri ve deri mamulleri sektöründen Milano çıkarması

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İDMİB 71 firma ile katılacak: Türk deri ve deri mamulleri sektöründen Milano çıkarması

Türk deri ve deri mamulleri sektörü, Milano’daki MICAM ve LINEAPELLE fuarlarında 71 firmayla küresel alıcılara açılıyor. Türk firmaları, yeni ihracat bağlantıları kurmayı hedefliyor.

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Türk deri ve deri mamulleri sektörü, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen MICAM ve LINEAPELLE fuarlarında yeni ticari bağlantılar kurmaya hazırlanıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) organizasyonuyla 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek MICAM’da 35 Türk firması 1.133 metrekarelik alanda, 15-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek LINEAPELLE’de ise 36 Türk firması 1.168 metrekarelik alanda yer alacak.

Dünyanın önde gelen ayakkabı, deri, aksesuar ve bileşen üreticileri ile uluslararası satın almacılarını buluşturan iki fuar, Türk firmalarının görünürlüklerini artırmaları ve yeni ticari bağlantılar kurmaları açısından önemli fırsatlar sunacak.

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İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Türk deri ve deri mamulleri sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek açısından MICAM ve LINEAPELLE’nin önemine dikkati çekti. Karaca “Milano, dünya moda ve tasarım ekosisteminin en önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle MICAM ve LINEAPELLE, küresel trendleri takip ettiğimiz, uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurduğumuz stratejik platformlar. 71 firmamızın bu iki önemli fuarda yer alması, sektörümüzün uluslararası arenadaki gücünü göstermesi açısından önemli bir mesaj” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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