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Yunanistan’dan konut alıcısına vergi şoku

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Yunanistan’dan konut alıcısına vergi şoku

Yunanistan hükûmeti, Golden Visa kapsamında Avrupa Birliği dışındaki yabancıların konut alımlarında uygulanan yüzde 3’lük gayrimenkul devir vergisini yüzde 15’e çıkarmaya hazırlanıyor.

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Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme hayata geçerse, Türk yatırımcıların Yunanistan’da ev satın alma maliyeti ciddi şekilde artacak. Mesela 250 bin avroluk bir konutta devir vergisi 7 bin 500 avrodan 37 bin 500 avroya, 500 bin avroluk yatırımda ise 15 bin avrodan 75 bin avroya yükselebilecek.

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Uzmanlar, vergi artışı öncesinde yatırım yapmayı planlayanlar için 2026’nın kritik bir dönem olabileceğini belirtiyor. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, bu durumun Yunanistan’dan ev almayı düşünen Türk yatırımcılar için ciddi bir mali yük getireceğini ifade etti.

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