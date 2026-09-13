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3. Sayfa

Ankara'da keşif yapıp dehşet saçmışlardı: Yıllardır aranan firariler yakalandı

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Ankara'da keşif yapıp dehşet saçmışlardı: Yıllardır aranan firariler yakalandı

Keçiören’de pazar yerindeki silahlı kavganın arkasından suç örgütü çıktı. Adreslere düzenlenen baskınlarda 3 ruhsatsız tabanca ve yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayının ardından ekipler harekete geçti.

Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

OLAY YERİNDE KEŞFE ÇIKMIŞLAR

Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerine önce keşfe geldiği anlaşılan BMW marka araç tespit edildi ve yakalanarak otoparka çektirildi.

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3 TABANCA, 2 BİN HAP

Araçtaki 4 şüpheli şahıs tespit edildi ve saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyetince diğer gruptaki şahıslar tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T. olmak üzere 8'i, silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için Kriminal'e gönderildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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