Tek kişilik set, milyonlarca izlenme! Yapay zekâlı dizi furyası

Yapay zekâ destekli mini diziler sinemanın tahtını sallıyor. Düşük bütçeyle ve doğru promptlarla kısa sürede yayına hazır hâle getirilen diziler şimdiden sosyal medya üzerinden milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı.

Bir zamanlar dizi çekmek için kamera, oyuncu, set, ışık ve kalabalık bir ekip gerekiyordu. Şimdi ise senaryo, karakter ve sesler farklı yapay zekâ modelleriyle oluşturuluyor, görüntüler hazırlanıyor ve ortaya çıkan içerik birkaç dakika içinde sosyal medyada yayınlanabiliyor. Özellikle son aylarda Instagram Reels’te yaygınlaşan yapay zekâ destekli mini dizi furyası, sinema ve televizyon sektörünün alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Düşük bütçeyle ve doğru promptlarla kısa sürede yayına hazır hâle getirilebilen bu içerikler, milyonlarca izleyiciye ulaşabiliyor.

MİKRODRAMA İZLEYİCİSİ BİR YILDA KATLANDI

ABD’de mikrodrama izleyen aylık aktif kullanıcı sayısı 2024’te 26 milyonken, 2025’te 66 milyona yükseldi. Bu yapımların klasik dizilerden en önemli farkı ise süreleri. Bazıları yalnızca 15 saniye, bazıları birkaç dakika sürüyor. Ancak süre kısa olsa da hikâyeler izleyiciyi ilk saniyelerden itibaren yakalamayı hedefliyor. Görüntü kalitesi de artık geleneksel yapımları aratmıyor. İlk örnekleri daha çok yapay zekâyla üretilmiş kısa videolar şeklinde ortaya çıkan bu içerikler, giderek düzenli karakterleri, hikâyeleri ve bölümleri olan bir “mini dizi” formatına dönüşüyor.

FRUİT LOVE ISLAND MİLYONLARA ULAŞTI

Bunun dikkat çekici örneklerinden biri TikTok’ta yayılan Fruit Love Island oldu. Yapay zekâyla oluşturulan meyve karakterlerinin aşk, ihanet ve rekabet hikâyelerini anlatan seri, 13 Mart 2026’da yayınlanmaya başladı. İlk dokuz günde 3 milyonun üzerinde takipçiye ve yaklaşık 300 milyon toplam izlenmeye ulaştı.

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INSTAGRAM’DA YAPAY ZEKÂ DİZİLERİ BÜYÜYOR

Instagram’da da benzer bir model hızla büyüyor. Japonya merkezli FILMOQ tarafından hazırlanan USOdrama, yapay zekâ destekli mini dramaları Instagram’da yayınlıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre seri, herhangi bir reklam harcaması yapılmadan ilk 10 günde 11 milyon görüntülenmeye ulaştı. Hesabın takipçi sayısı ise bu dönemde yaklaşık 3 bin 500 seviyesindeydi. Sonrasında aylık erişimin 30 milyon seviyesine çıktığı bildirildi.

DİKEY FORMATTA BİNLERCE KISA DİZİ

Bir başka örnek olan DramaWave ise mobil cihazlar için dikey HD formatında kısa diziler, mini filmler ve Reels videoları sunuyor. Platform; romantizm, gizem, dram ve fantastik türlerde, birkaç dakika içinde tüketilebilen hızlı ve sürükleyici hikâyelere odaklanıyor. 18’den fazla dilde altyazı desteği sunan platformda 30 binden fazla drama seçeneği bulunuyor. Dizilerin bazı bölümleri ücretsiz izlenebilirken, tüm içeriğe erişim için ücret talep ediliyor.

EUPHORİA AI 612 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Yapay zekâyla üretilen Euphoria AI Reels videosu da bu yeni dönemin ulaştığı ölçeği gösteriyor. Video, 612 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşarak Instagram’ın en çok izlenen içerikleri arasına girdi.

NASIL YAPIYORLAR?

İlk olarak hikâye ve karakterler oluşturuluyor. Senaryo aşamasında ChatGPT, Claude veya Gemini gibi üretken yapay zekâ araçlarından yararlanılabiliyor. Ardından karakterler ve sahneler görüntü üretim sistemleriyle hazırlanıyor. Video üretiminde Higgsfield, Midjourney, Runway veya Luma Dream Machine gibi araçlar kullanılabiliyor. Seslendirme de yine yapay zekâ üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Son aşamada müzik, efekt ve altyazılar eklenerek içerik yayına hazırlanıyor.

SİNEMAYA RAKİP Mİ?

Şimdilik yapay zekâ destekli mini dizilerin doğrudan sinemanın rakibi olduğunu söylemek güç. Ancak asıl tehdit üretim modelinde ortaya çıkıyor. Yapay zekâ, içerik üretiminin hem maliyetini hem de süresini ciddi biçimde düşürüyor. Geleneksel bir yapımda oyuncu seçimi, set kurulumu, çekimler ve post-prodüksiyon haftalar, hatta aylar sürebilirken yapay zekâ destekli mini diziler çok daha küçük ekiplerle ve çok daha kısa sürede hazırlanabiliyor.

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