Sayıları 8 milyona yaklaştı, kazalardaki payı yüzde 50'ye çıktı: Motosikletlere yeni düzenleme mi geliyor?

Motosiklet sayısı son 5 yılda iki katına yaklaşarak 8 milyona ulaşırken, araçların yüzde 20’sini oluşturan motosikletlerin kazalardaki payı yüzde 50’ye dayandı. Sektör, artan risklere karşı yeni regülasyon bekliyor.

Türkiye’de motosiklet kullanıcısı sayısında âdeta patlama yaşanıyor. Sayıları son beş yılda iki katına çıkarak 8 milyona yaklaşan motosikletler, otomobillere kıyasla daha uygun fiyatlarının yanı sıra trafikte sağladığı yakıt ve zaman avantajı sebebiyle her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Ancak motosiklet kullanımındaki hızlı artış, trafik güvenliği açısından yeni riskleri de beraberinde getiriyor.

Trafikteki toplam araçların yüzde 20’sini oluşturmasına rağmen kazalardaki payı yüzde 50’ye ulaşan motosikletler için sektörde yeni regülasyon adımlarının atılması bekleniyor.

Melike Nur Çınar

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, motosikletlerin ürettiği prim ile sebep olduğu hasar arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek kasko, zorunlu trafik sigortası ve sağlık sigortalarındaki son durumu değerlendirdi.

Motosikletlerin büyük bir bölümünün düşük motor hacmine (CC) sahip olması ve kurye/teslimat gibi ticari faaliyetlerde kullanılması sebebiyle kasko sahiplenme oranının genel trafiğe kıyasla düşük kaldığını belirten Çınar, kullanıcıların daha çok maliyet azaltıcı etkenlere odaklandığını ifade etti.

Sayıları 8 milyona yaklaştı, kazalardaki payı yüzde 50ye çıktı: Motosikletlere yeni düzenleme mi geliyor?

Çınar, Zorunlu Trafik Sigortası tarafında ise motosikletlerin ödedikleri prim payına göre oluşturdukları hasar oranının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Elektrikli bisiklet ve scooter gibi mikro mobilite araçları için yakın zamanda hayata geçirilen yasal düzenlemeleri hatırlatan Çınar, motosikletler için de bir regülasyon beklediklerini söyledi.

Sayıları 8 milyona yaklaştı, kazalardaki payı yüzde 50ye çıktı: Motosikletlere yeni düzenleme mi geliyor?

Normal şartlarda tüm sigorta sektöründe kayak veya motosiklet gibi yüksek riskli aktivitelerden kaynaklanan tedavi giderlerinin sağlık sigortalarında teminat dışı tutulduğunu dile getiren Çınar, bu riski yönetmek adına esnek sağlık sigortası ürünlerinde yeni bir modele geçtiklerini açıkladı. Çınar, poliçe başlangıcında tamamen müşterinin iradesine bırakılan esnek yapıyla, arzu eden sigortalıların ek teminat satın alarak motosiklet ve scooter kazalarına bağlı tedavi giderlerini sağlık sigortası kapsamına dâhil edebileceğini bildirdi.



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