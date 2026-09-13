Kiralık konutta sonbahar hareketliliği! Devlet, fahiş fiyat artışlarına geçit vermeyecek

Eylül ayının gelmesiyle birlikte kiralık konut piyasasında yaz durgunluğu yerini hareketli bir döneme bıraktı.

Üniversitelerin açılması, memur atamaları, tayinler ve evlilik sezonunun etkisiyle özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve öğrenci şehirlerinde kiralık ev arayışları hız kazandı.

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Emlak sektöründe ilan görüntülemeleri ve kiralık konut taleplerinin son haftalarda belirgin şekilde arttığı belirtilirken, küçük metrekareli 1+1 ve 2+1 daireler en hızlı kiralanan konutlar arasında öne çıkıyor. Uzmanlar, sonbaharın kiralık piyasasında yılın en yoğun dönemi olduğunu, ancak fahiş fiyat artışlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Hükûmetin yapay zekâ destekli denetim mekanizmalarının arttığını belirten uzmanlar “Fahiş fiyat artışları tek tek inceleniyor ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor” diyor

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