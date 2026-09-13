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Ekonomi

Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

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Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Ons ve gram altında üst üste üçüncü haftada da değer kaybı yaşanırken, gümüşteki geri çekilme daha sert oldu. Haftayı ekside tamamlayan değerli metallerde piyasaların tüm dikkati Fed'in 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına ve yeni ekonomik projeksiyonlarına çevrildi.

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Ons altın haftaya 4 bin 427 dolar seviyesinden başladı. Hafta içinde 4 bin 400 doların üzerine çıkmayı denese de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Haftayı yüzde 1,84 değer kaybıyla 4 bin 348 dolardan tamamlayan ons altında böylece üst üste üçüncü haftalık düşüş gerçekleşti.

Gram altında da benzer bir seyir izlendi. Haftaya 6 bin 860 liradan başlayan gram altın, hafta içinde 6 bin 923 liraya kadar yükseldi. Ancak haftanın son işlem gününde 6 bin 800 lira seviyelerine gerileyen gram altın, haftayı yüzde 1,61 kayıpla 6 bin 786 liradan kapattı.

Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Başlık ResmiAltın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Gümüşteki kayıp ise daha sert oldu. Ons gümüş haftayı yüzde 2,62 düşüşle 64 dolar civarında tamamladı. Gram gümüş de yüzde 2,37 gerilemesine rağmen 100 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.

Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Başlık ResmiAltın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Değerli metaller açısından yeni haftanın en önemli gündemi Fed'in 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantı olacak. Fed'in mevcut faiz aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesinde bulunuyor.

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Ancak piyasaların merakı yalnızca faiz kararına yönelik değil. Fed'in büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerinin yanı sıra faiz beklentilerini içeren yeni ekonomik projeksiyonları da yakından izlenecek.

Fed'den gelecek mesajların, dolar ve tahvil piyasası üzerinden altın ve gümüşün küresel seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Başlık ResmiAltın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından FED faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Altın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Başlık ResmiAltın için kritik hafta! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

FED FAİZİ SABİT Mİ TUTACAK, ARTIRACAK MI?

Fed'in bir sonraki toplantısında faizlerin sabit tutulması ihtimali de bulunuyor. Waller'ın son açıklamalarında, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde mevcut faiz oranının korunmasına destek vereceğini belirtmesi, sabit faiz ihtimalinin önemini artırdı.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh ve bazı Fed yetkilileri enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğuna dikkat çekerek daha sıkı para politikası sinyalleri verdi. Bu nedenle faiz indirimi kadar faizlerin sabit tutulması ve faiz artışı ihtimalleri de piyasaların radarında bulunuyor.

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2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed'in 2026 yılının geri kalanındaki resmi toplantı tarihleri şöyle:

Eylül: 15-16 Eylül 2026

Ekim: 27-28 Ekim 2026

Aralık: 8-9 Aralık 2026

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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