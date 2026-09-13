Nefes daraltan tehlike büyüyor! 3,5 milyon gizli astım hastası var

Türkiye’de resmi verilere göre 3,5-4 milyon kişi astımla mücadele ediyor. Gizli vakalarla birlikte bu sayının 7,5 milyona kadar çıkabileceği tahmin edilirken, uzmanlar iklim krizi, hava kirliliği ve çevresel koşulların hastalığı daha da yaygınlaştıracağı uyarısında bulunuyor.

Milyonlarca kişiyi etkileyen astım, özellikle çocuklarda önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor. Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bozkurt, Türkiye’de resmi verilere göre yaklaşık 3,5-4 milyon kişinin astım hastası olduğunu belirterek, gizli vakalar ve uzman raporları dikkate alındığında bu sayının 7,5 milyona kadar çıktığının tahmin edildiğini söyledi.

Bozkurt, Türkiye’de yapılan araştırmalarda astım sıklığının erişkinlerde yüzde 2-10, çocuklarda ise yüzde 7-21 arasında bildirildiğini ifade etti. Hastaların yüzde 32,6’sının ağır astım formunda olduğunu belirten Bozkurt, hastalığın toplumda ciddi bir sağlık yükü oluşturduğuna dikkat çekti. Bozkurt, TÜİK verilerine göre toplumda gerçekleşen her 1000 ölümden yaklaşık 3’ünün astımla ilişkili olduğunu kaydetti.

TEMEL NEDEN KÜRESEL İKLİM KRİZİ!

Astım vakalarının hem dünyada hem de Türkiye’de gelecekte önemli ölçüde artmasının beklendiğini aktaran Bozkurt, bu artışın arkasındaki temel nedenler arasında küresel iklim krizi, hava kirliliği ve olumsuz çevresel koşulların bulunduğunu dile getirdi. Marmara ve Karadeniz gibi nem oranı yüksek, yağışlı ve kıyı bölgelerinde ise ev tozu akarları ile küf mantarlarının daha kolay çoğalmasının astım görülme sıklığını artırabildiğini vurgulayan Bozkurt, kentleşme ve sanayileşmenin de hastalığın coğrafi dağılımını etkilediğini söyledi.

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