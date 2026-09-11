Altının kilogram fiyatı 6 milyon 808 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 808 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 699 bin 500 lirayı, en yüksek 6 milyon 813 bin 300 lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 808 bin 700 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 765 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 714 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 849 milyon 573 bin 501,57 lira, işlem miktarı ise 714,41 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 33 milyon 462 bin 890,73 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.765.000,00 4.378,00 En Düşük 6.699.500,00 4.335,45 En Yüksek 6.813.300,00 4.342,00 Kapanış 6.808.700,00 4.340,40 Ağırlıklı Ortalama 6.760.598,51 4.339,20 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.849.573.501,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 714,41 Toplam İşlem Adedi 38

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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