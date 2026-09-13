2017 yılında İbrahim Gugu ile nikah masasına oturan şarkıcı Niran Ünsal’dan özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yaklaşık 9 yıldır evli olan Ünsal ve Gugu, evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Son dönemde özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalar ve projeleriyle de adından söz ettiren Niran Ünsal, bu kez evliliğiyle gündeme geldi. Kısa süre önce Yunanistan’da yeni bir iş kurduğu iddiasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının, uzun yıllardır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Niran Ünsal ile İbrahim Gugu’nun birlikteliği 2010 yılında başladı. Yaklaşık 7 yıl süren ilişkilerinin ardından çift, 2017 yılında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünsal ve Gugu’nun bu birlikteliğinden Bera ve Liva adında iki çocukları dünyaya geldi.

Yıllar boyunca birlikteliklerini sürdüren çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile hayatlarına ilişkin paylaşımlar yaptı. Ancak son dönemde ilişkilerinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından beklenen açıklama geldi.

9 yıllık evlilikte son perde! Niran Ünsal ve İbrahim Gugu boşanıyor

AYRILIK KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Niran Ünsal ile İbrahim Gugu, evliliklerini sonlandırma kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

Yaklaşık 9 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan çiftin açıklaması, takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünsal ve Gugu'nun ayrılık kararının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, çiftin hayranları da üzüntülerini dile getirdi.

9 yıllık evlilikte son perde! Niran Ünsal ve İbrahim Gugu boşanıyor

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık.”

DÖRT EVLİLİK YAPTI

Öte yandan Niran Ünsal'ın geçmişte yaptığı evlilikler de yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ilk evliliğini 1991 yılında Kaan Canbağ ile yaptı. Ünsal, 1999-2001 yılları arasında oyuncu Peker Açıkalın ile evli kaldı.

Şarkıcı, 2007-2009 yılları arasında ise Oğuz Türküsev ile evlilik yaşadı. Ünsal'ın İbrahim Gugu ile yaptığı evlilik ise 2017 yılında başladı. Çift yaklaşık 9 yıl süren evliliklerinin ardından ayrılık kararı aldı.

Dört evlilik yapan Niran Ünsal'ın Hande Ünsal, Narin Şeker Açıkalın, Bera ve Liva Gugu olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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