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Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

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Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis arasında başlayan temsil kavgası aylar sonra yeniden alevlendi. Babis, yayımladığı haftalık video mesajında Türkiye Gazetesi'nin zirve öncesinde Pavel'le yaptığı özel röportajı ve röportajın Çek basınındaki yansımalarını ele aldı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Çekya'da Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis arasında Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde başlayan temsil krizi, zirvenin ardından da devam etti.

Tartışmaya bu kez Cumhurbaşkanı Pavel'in Türkiye Gazetesi'ne verdiği özel röportajın Çek basınındaki yansımaları eklendi. Başbakan Babis, zirve sonrasında yayımladığı yaklaşık 17 dakikalık video mesajında röportaja değinerek Pavel'in Çekya'nın Ankara'daki tutumunu belirleyen ve heyete liderlik eden isim gibi sunulmasına tepki gösterdi.

Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi
Başlık ResmiAnkara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

NELER OLDU?

Krizin fitilini, Babis hükümetinin Pavel'i Ankara'ya gidecek Çek heyetinin dışında bırakmak istemesi ateşledi. Pavel'in konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımasının ardından mahkeme, Cumhurbaşkanının zirveye katılımının engellenmemesine karar verdi. Böylece Pavel Ankara'ya gelirken, Çek heyetine kimin liderlik edeceği tartışması zirve boyunca sürdü.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel
Başlık ResmiÇekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

TÜRKİYE GAZETESİ'NİN RÖPORTAJI ÇEKYA'DA GÜNDEM OLDU

Türkiye Gazetesi, söz konusu tartışmalar sürerken Pavel ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Pavel, röportajında Türkiye'yi "kolektif güvenliğimiz için hayati öneme sahip, stratejik açıdan önemli bir müttefik" olarak nitelendirdi ve Ankara Zirvesi'nden beklentilerini anlattı.

Röportaj Çek basınında da haber oldu. Babis, zirvenin ardından yayımladığı video mesajında elindeki Çek gazetesindeki habere değinerek Pavel'in Çekya'nın zirvedeki tutumunu belirleyen isim gibi sunulduğunu ileri sürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı zirveden önce bir Türkiye Gazetesi'ne röportaj verdi. İşte burada Türk basınını haberleştiren Çek gazetelerinden bir makale var. Burada röportaj tek taraflı. Pavel'i Çekya'nın zirveye katılımındaki baş aktör gibi sunuluyor" diyen Babis, Çekya'nın zirvede savunduğu pozisyonun hükümet tarafından hazırlandığını söyledi.

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Çekya Cumhurbaşkanlığı Türkiye Gazetesi'ne açıkladı: Pavel zirvede liderlerle doğrudan görüşecek

Türkiye Gazetesi, NATO Zirvesi öncesinde Babis'in açıklamalarına ilişkin görüş almak üzere Çekya Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçti ancak haberin yayımlandığı ana kadar cevap alamadı.

Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi
Başlık ResmiAnkara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

BABİS'TEN PAVEL'E "TAM BİR REZALET" ÇIKIŞI

Babis'in konuşmasının odağında ise Pavel'in Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajdan çok, Cumhurbaşkanının Ankara Zirvesi'ne katılması ve Çek heyetindeki konumu vardı.

Başbakan, zirve öncesinde aylarca kimin Çekya'yı temsil edeceğinin tartışıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Aylardır zirveye kimin katılacağını, kimin nasıl temsil edileceğini tartıştık. Sonuç, daha önce de söylediğim gibi, tam bir rezalet oldu. İnanılmazdı, utanç vericiydi ve hepimiz utandık. Delegasyon başkanlarının bulunduğu bölümde Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Macinka'nın koltuğunda oturuyordu. Ortaklarımız arkamıza gelip, 'Tanrı aşkına, o neden burada, burada ne işi var?' diye soruyordu. Macinka sağduyulu davranıp yerini ona vermeseydi Cumhurbaşkanı en arkada oturacaktı. Elbette orada bir skandal çıkmasını istemedik. Cumhurbaşkanı yeniden seçilme kampanyasının ortasında ve ekibinin kendisini neden böyle yönlendirmesine izin verdiğini gerçekten anlayamıyorum. Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi, Güney Kore ve Ukrayna liderleri ile NATO Genel Sekreteriyle planlanan görüşmelerin hiçbiri gerçekleşmedi. Çünkü orada kimsenin Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman kaybetmeye vakti yoktu."

Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi
Başlık ResmiAnkara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

TÜRK PROTOKOLÜNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Babis, Pavel'e yönelik sert eleştirilerinin ardından Türk tarafının zirve sırasındaki yaklaşımını ise övdü. İki Çek lider arasındaki anlaşmazlığın protokole yansıdığını anlatan Başbakan, Türkiye'nin hassas davrandığını söyledi:

Ama Türkler o kadar nazik davrandılar ki... Türk protokolü bize karşı o kadar nazik davrandı ki bizi fotoğrafta birbirimizden farklı uçlara yerleştirdi.

Babis, akşam yemeğinde Pavel ile karşılaştığını ve elini sıktığını da belirterek, "Neyse ki başka bir masada oturuyordu" dedi.

Ankara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi
Başlık ResmiAnkara Zirvesi sonrası Çekya karıştı! Babis, Türkiye Gazetesi röportajını gündeme getirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETİNİ DE ANLATTI

Babis, eşi Monika'nın Ankara'daki programa katılımının Çek basınında tartışılmasına da cevap verdi. Eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine programa katıldığını söyleyen Babis, eşler için ayrı bir program hazırlandığını anlattı:

"Monika oradaydı çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmişti. Davet delegasyon başkanı ve eşine yönelikti. Bunun için hazırlanmış ayrı bir program da vardı. Monika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşiyle daha önce üç veya dört kez görüştü, birbirlerini tanıyorlar. Eşler için hazırlanan programda çocukların dijital ortamda ve sosyal medyada korunmasına ilişkin bir yuvarlak masa toplantısı da vardı."

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