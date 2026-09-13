Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan kimdir?
Gündemdeki haberler ardından en çok araştırılan ve merak edilen isimlerden biri de Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan oldu. Serdar Turhan aynı zamanda İktisat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan kimdir?
Serdar Turhan, lisans eğitimini 2008–2012 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.İş hayatına 2010 yılında inşaat sektöründe başlayan Serdar Turhan, kariyerinin ilk yıllarında Turyapı Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.
2015 yılı itibarıyla Miem Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Turhan, 2018 yılında kurucu ortakları arasında yer aldığı Katılımevim'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Serdar Turhan aynı zamanda İktisat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.