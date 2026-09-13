Fenerbahçe’nin sezon başında Ligue 1 ekibi Marsilya’dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, etkili performansıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar 11 resmî maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik performansıyla taraftarlarından tam not aldı. Fransız gazeteciler Ludovic Ferro ve Tristan Rapaud , 24 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe tercihi, son dönemdeki performansı ve geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

39 milyon euro bonservis bedeliyle geride bıraktığımız temmuz ayında sarı-lacivertli ekibe katılan Greenwood, sergilediği performansla bu yüksek bonservis bedelini hak ettiğini göstermeyi başardı. Süper Lig’de fırtına gibi esen genç yetenek, Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma maçında kaydettiği asistle de çok konuşuldu. Şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren başarılı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. Fransız gazeteciler, İngiliz yıldızın Fransa’dan başlayan ve Türkiye’de devam eden patlamasını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az

FERRO (LA PROVENCE): “ROMA VE ATLETİCO İLGİLENİYORDU”

La Provence muhabiri Ludovic Ferro, İngiliz yeteneğin Türkiye’ye transferiyle ilgili olarak, “Greenwood'un Fenerbahçe'ye katılma tercihi beni biraz şaşırtmıştı. Fenerbahçe, çok büyük bir takım ancak Avrupa'nın önde gelen dört liginden büyük bir kulübün ona yatırım yapacağını düşünmüştüm. AS Roma ve Atlético Madrid onunla ilgileniyordu ancak Greenwood için en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Bu kulüpte de tıpkı Marsilya'da olduğu gibi —belki de Marsilya'dakinden daha fazlasını— inanılmaz bir tutku ve baskı bulacak.” diye konuştu.

“39 MİLYON EURO ONUN İÇİN AZ”

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki yıldız için Marsilya’ya ödediği dikkat çeken bonservis bedeliyle ilgili konuşan Ferro, “Bence 39 milyon euro onun değerinin oldukça altında ancak bu durum Marsilya'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu yaz onu mutlaka satmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Bana göre en az 10, en fazla 20 milyon euro daha eklenmesi gerekiyor. Marsilya’nın yeni transfer yapamadığı bir dönemde, yeteneğinin yeri doldurulamaz olması nedeniyle taraftarların çoğu onun kalmasını istedi. Ancak tüm taraftarlar değerinin altında bir fiyata satıldığını düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az

“EN İYİ 2 OYUNCUDAN BİRİ OLUR”

İngiliz yeteneğin Süper Lig’de de kendini göstermeye devam edeceğine vurgu yapan Fransız gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı: “Fransa'da orası, yaşlanan yıldızların yer aldığı iyi bir lig olarak bilinirdi ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakın zamanda yaptığı transferler durumu değiştiriyor. Türk tribünleri, stadyumlardaki muhteşem atmosferle Fransız taraftarları ve gözlemcileri büyülüyor. Greenwood'un Türkiye Ligi'ndeki en iyi iki veya üç oyuncudan biri olacağına oldukça eminim. Hücum yönünden olağanüstü bir yetenek; kale önünde son derece bitirici.”

ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az

RAPAUD (LA PROVENCE): “EN AZ 80 MİLYON EURO BEKLEDİLER”

La Provence sitesinin bir başka muhabiri Tristan Rapaud ise başarılı hücumcunun bonservis bedelinin transfer döneminde Fransa’da sürekli olarak gündeme geldiğini vurgulayarak, “Bu durum, büyük çoğunluğu kulüp yönetiminin en iyi oyuncularının böylesine cüzi bir miktar karşılığında takımdan ayrılmasına nasıl göz yumduğunu hâlâ anlayamayan Marsilya taraftarları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü bazı gözlemciler tarafından "21. yüzyılda Marsilya forması giyen en yetenekli oyuncu" olarak tanımlanıyordu. Transfer dönemi açılmadan önce taraftarlar, kulübün mali yükünü hafifletmek için bir satışın şart olduğunu fark ettiklerinde yaklaşık 80 milyon euro civarında bir bedel hayal ediyorlardı; üstelik Manchester United'ın, oyuncunun 2024 yazında takıma katıldığı dönemde varılan anlaşma gereği satış gelirinin %40'ını alacağını bilmelerine rağmen.” dedi.

ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az

“TARAFTARLAR İÇİN BİR İDOLDÜ”

Marsilya taraftarlarının Greenwood’un ayrılmasından duydukları hüznü dile getiren Rapaud, şöyle devam etti:

“Taraftarların büyük çoğunluğu için onun ayrılışı derin bir üzüntü kaynağıydı. Taraftarlar, Marsilya’nın kasasına koyduğu paranın ötesinde onun gidişinin kulübün yazdan bu yana uygulamak zorunda kaldığı kemer sıkma politikalarına bağlı olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorlar. Takımdaki açık ara en sevilen ve en çok takdir edilen isim olan favori oyuncularını kaybettiler. Marsilya taraftarlarının çoğu kısa sürede onu idol olarak görmeye başladı. Forması en çok satılan oyuncuydu. Bugün, onun gollerinin ve en iyi anlarının yer aldığı videoları nostaljiyle izliyorlar. Fenerbahçe ile kayda değer bir başarıya imza attığında, o görüntüler sosyal medyada dolaşıma giriyor ve yarayı daha da deşiyor.”

“TÜRK FUTBOLU VİTES YÜKSELTTİ”

Genç yeteneğin Süper Lig tercihiyle ilgili olarak konuşan Fransız gazeteci, “Dışarıdan bakıldığında, Türk futbolu yatırım anlamında vites yükseltmiş gibi görünüyor. Salah Trabzonspor'a, Greenwood ve Lukaku Fenerbahçe'ye, Vlahovic Beşiktaş'a... Geçmişte bu tür transferler gerçekleşmiş olsa da hiçbir zaman aynı anda bu kadar çok sayıda transfer olmamıştı. Umarız bu, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki eski ihtişamına yeniden kavuşmasını sağlar.” dedi.

“DAHA İYİSİNİ SERGİLEYEBİLİR”

Yıldız futbolcunun son dönemdeki performansını değerlendiren Rapaud, son olarak şöyle konuştu: “İngiliz oyuncu için iyi bir başlangıç ancak çok daha iyisini yapabilecek kapasitede. Türk Ligi’yle eşdeğer gördüğüm Fransa Ligi’nde diğerlerinden bir gömlek üstündü ve sürekli olarak ligin en golcü oyuncusu olma yarışının içindeydi. Örneğin, ilk sezonunda Ousmane Dembélé ile aynı sayıda gol kaydetmişti. Her iki ayağını da kullanabilme becerisi, harika top sürme yeteneği ve üst düzey bitiricilik konularında olağanüstü bir yeteneğe sahip. Her hafta kendi sınırlarını zorlayacak o içsel motivasyona sahip olduğundan emin değilim ancak bunu başarırsa onun için hiçbir sınır göremiyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası