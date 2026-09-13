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Teknoloji

Sam Altman’dan halka arz açıklaması: OpenAI 2026’da borsaya gelmeyecek

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Sam Altman’dan halka arz açıklaması: OpenAI 2026’da borsaya gelmeyecek

OpenAI CEO'su Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka arz olmayacağını belirtti. Altman, "On yılın sonuna gelindiğinde herkesin ölümüne yol açabilecek yaklaşık yüzde 10'luk bir riskin alınmasını kabul edilemez buluyorum" dedi.

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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Fortune dergisine verdiği röportajda, şirketin halka açılma planına ilişkin de konuştu.

"On yılın sonuna gelindiğinde herkesin ölümüne yol açabilecek yaklaşık yüzde 10'luk bir riskin alınmasını kabul edilemez buluyorum" diye konuşan Altman, yapay zekanın tüm insanlığın yararına olmasını sağlarken hiç kimsenin büyük bir riske maruz kalmamasını garanti altına almak için farklı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

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Altman, "Güvenlik konusunda yaşanan tüm gelişmeler göz önüne alındığında, şu anın halka açılmak için hiç de uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum, ayrıca bu konuda üzerimizde bir baskı da hissetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin de Altman, bunun 2026'da gerçekleşmeyeceğini, güvenlik konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

ANTHROPIC 'YAVAŞLAMA' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere, "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulunmuştu.

Sam Altman’dan halka arz açıklaması: OpenAI 2026’da borsaya gelmeyecek
Başlık ResmiSam Altman’dan halka arz açıklaması: OpenAI 2026’da borsaya gelmeyecek

Sosyal medya hesabından Amodei'ye destek veren Altman, "Dario'nun, sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü bir şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Editör : GÜNCE NUR İNCE
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