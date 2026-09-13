Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, son anket verilerini paylaştı. AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yavuz “Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen ile bir araya geldi. Yavuz bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı, son anket verileri ve seçim takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

SEÇİM NE ZAMAN?

Yavuz ile görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Üzen’in aktardığına göre; AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimin zamanlamasına ilişkin soruya, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğü cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda da konuşan Yavuz “Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor” dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
Başlık ResmiAK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

8 PUANLIK FARK

Anket sonuçlarına da değinen Yavuz, AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirterek "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! CHP'yle arada 10 puan fark var

CHP'YLE ARADA 10 PUAN FARK VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anketin detaylarını en son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, açıklamıştı.

Acar, seçim olmamasına karşın AK Parti'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığına dikkati çekerek, şunları söylemişti:

Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
İTALYANLAR ONA HAYRAN KALDI!
İTALYANLAR ONA HAYRAN KALDI!
"Roma'nın bu sezonki en zorlu rakibiydi"
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu
MÜLK DEĞERLENDİ DAVALAR ARTTI
MÜLK DEĞERLENDİ DAVALAR ARTTI
Milyonluk tapular kardeşleri böldü
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar
GÜVENLİKTE BİRLİK!
GÜVENLİKTE BİRLİK!
Türk devletlerinin Interpol’ü; TÜRKPOL
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
Okul alışverişine çıkan veliler dikkat!
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme!
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu!
KORİDOR SAVAŞLARI
KORİDOR SAVAŞLARI
Petrolü olan değil, yolu koruyan kazanacak
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
Yeni adımlar peş peşe devreye giriyor
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
Filo Jet faciasında yeni görüntü ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İtalyan gazeteciler Greenwood'a hayran kaldı: “Takımına büyük ilham verdi”
İtalyanlar Fenerbahçe'yi konuşuyor: “Roma'nın en zorlu rakibiydi”
Kaydet
Mika Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli!
Mika Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli!
Kaydet
Veli görüşmeleri yalnızca
Veli görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanacak! Veliler nasıl randevu alacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.