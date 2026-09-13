Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, son anket verilerini paylaştı. AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Yavuz “Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen ile bir araya geldi. Yavuz bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı, son anket verileri ve seçim takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

SEÇİM NE ZAMAN?

Yavuz ile görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Üzen’in aktardığına göre; AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimin zamanlamasına ilişkin soruya, seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğü cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın masasındaki son anket! AK Partili isim açıkladı, en yakın rakibinin 8 puan önünde

CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda da konuşan Yavuz “Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor” dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

8 PUANLIK FARK

Anket sonuçlarına da değinen Yavuz, AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu belirterek "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'YLE ARADA 10 PUAN FARK VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anketin detaylarını en son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, açıklamıştı.

Acar, seçim olmamasına karşın AK Parti'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığına dikkati çekerek, şunları söylemişti:

Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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