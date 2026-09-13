Mika Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında, aralarında fenomen Mika Can Raun'un da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde 38 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 38 adrese operasyon düzenledi.

54 İŞ YERİ VE ADRESE İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 dernek de mercek altına alındı. Toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mika Raunun tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları ve internet siteleri de incelemeye alındı.

Bu kapsamda çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde tedbir kararı uygulandı.

MİKA RAUN'UN HESAPLARI DA ENGELLENDİ

Erişim engeli getirilen sosyal medya hesapları arasında kamuoyunun yakından tanıdığı fenomen Mika Can Raun'un hesaplarının da bulunduğu öğrenildi.

Daha önce uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Mika Can Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi.

Kararın, erişim sağlayıcıları tarafından kısa süre içinde uygulanması bekleniyor.

Mika Raunun tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Mika Can Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde kullanımı” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklanmıştı.

Raun, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederken, yapılan uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirtilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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