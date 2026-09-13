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İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

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İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 18 Eylül’de hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacağını belirten Uraloğlu, pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısının 5’ten 6’ya yükseleceğini, özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 18 Eylül’de hizmete açacaklarını duyurdu. İstanbul Havalimanı’nın, 110’un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340’tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

Uraloğlu, Doğu-Batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

“TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ”

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, “Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.” dedi.

Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını belirterek, “Doğu-Batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN OPERASYONEL GÜCÜ ARTACAK

Nisan 2025’te Avrupa’da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın yeni pisti için geri sayım

Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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