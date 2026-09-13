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Dünya

Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı! İki bölgenin vurulduğu iddia edildi

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Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı! İki bölgenin vurulduğu iddia edildi

Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklar Yemen'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenledi. Al Mayadeen muhabirine göre saldırılar, Taiz ve Saada vilayetlerindeki iki bölgeyi hedef aldı.

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Al Mayadeen muhabirinin verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeybatısındaki Taiz vilayetine bağlı Taiziye ilçesinin Al-Rubai bölgesini hava saldırılarıyla hedef aldı.

SINIR İLÇESİ BAKIM DA VURULDU

Suudi hava saldırılarının diğer adresi ise Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayeti oldu. Suudi Arabistan sınırına yakın Bakım ilçesine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

HUSİLERİN İLERLEDİĞİ BÖLGELER HEDEFTE

Al Jazeera'nın Sana'daki muhabiri, Suudi Arabistan'ın son hava saldırılarının özellikle Husilerin son günlerde kontrol altına aldığı bölgelerdeki askeri yığınakları hedef aldığını bildirdi.

Habere göre Suudi savaş uçakları, Husilerin ele geçirdiği bölgelerde yeni askeri mevziler oluşturmasını ve ilerleyişini sürdürmesini engellemeye çalışıyor. Son iki günde ülkenin kuzeyi, merkezi ve güneyindeki farklı noktalar hava saldırılarına hedef oldu.

SON 48 SAATTE 129 HAVA SALDIRISI İDDİASI

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Suudi Arabistan'ın son 48 saatte Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Saada, Amran ve Hacce'ye toplam 129 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Al Jazeera da son saldırıların önemli bölümünün Husilerin yakın zamanda ele geçirdiği veya ilerlemeye çalıştığı bölgelerde yoğunlaştığını yazdı.

BABULMENDEB ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Husiler, son saldırılar sırasında Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirirken Babulmendeb Boğazı çevresindeki kıyı hattı ve bazı adalarda da ilerledi.

Yemen'deki hızlı askeri hareketlilik, dünya deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babulmendeb'de güvenlik endişelerini artırdı.

1400 KİŞİ CİBUTİ'YE KAÇTI

Çatışmalar sivilleri de yerinden etti. Cibuti'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, son 24 saat içinde Yemen'den en az 1400 kişinin çatışmalardan kaçarak Cibuti'ye geçtiğini açıkladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırıda bir cami ile bazı evlerin hasar gördüğünü duyurdu. Husiler ise saldırının bir Suudi askeri üssünü hedef aldığını savundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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