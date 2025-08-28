Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? CL kura çekimi canlı yayın bu akşam!

Bu sezon ülkemizi temsil edecek tek ekip Galatasaray oldu. Fenerbahçe’nin play-off turunda elenmesinin ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında Türkiye’yi tek başına temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor, CL kura çekimi canlı yayın ne zaman ve nerede yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak. Takımlar 6 hafta sürecek karşılaşmalarda hem ev sahibi hem de deplasman maçları oynayacak. Grup aşamasında elde edilecek sonuçlar son 16 turuna yükselen takımları belirleyecek.

CL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 19.00’da Monaco’da yapılacak. Kura çekimi, UEFA’nın resmi yayın kanalları ve TRT Spor üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Kura çekimi dört torba sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre torbalara ayrılacak ve her grupta farklı torbalardan birer takım yer alacak. Aynı ülke takımlarının aynı grupta bulunması ise engellenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI KAÇ TAKIMLA OYNANACAK?

Grup aşamasında toplam 32 takım mücadele edecek. Takımlar, Avrupa’nın beş büyük liginden doğrudan katılan ekipler, elemeleri geçen takımlar ve UEFA sıralamasına göre belirlenen temsilcilerden oluşuyor.

Grup aşamasının sonunda takımlar son 16 turu için eşleşerek Avrupa kupasındaki mücadelelerini sürdürecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçları ile final karşılaşması oynanacak. 2025-2026 sezonu finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Budapeşte’deki Puskás Aréna’da gerçekleştirilecek.