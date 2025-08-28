Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UCL kura çekimi için geri sayım!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması için heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe’nin play-off turunda Benfica’ya elenmesiyle Devler Ligi’nde ülkemizi tek başına temsil edecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak merak edilirken UCL kura çekimi canlı yayın için heyecan dorukta.

Sarı-kırmızılılar kura çekimine 4. torbadan katılıyor ve güçlü rakiplerle eşleşmeye hazırlanıyor. Futbolseverler ise “Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının cevabını araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yer alacak 36 takımın eşleşmeleri Monaco’da yapılacak çekilişle belli olacak. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Galatasaray için oldukça kritik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UCL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UCL kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak. Monaco’daki Grimaldi Forum’da düzenlenecek olan organizasyonun ardından Devler Ligi takvimi de netleşecek. Maçlar ise 16-18 Eylül haftasında başlayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1.⁠ ⁠TORBA: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2.⁠ ⁠TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3.⁠ ⁠TORBA: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marsilya.

4.⁠ ⁠TORBA: FC Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ YENİ FORMAT NEDİR?

UEFA’nın geçtiğimiz sezon hayata geçirdiği “lig aşaması” formatı bu yıl da geçerli olacak. Toplam 36 takım tek tabloda mücadele edecek. Her ekip dört farklı torbadan ikişer rakip olmak üzere sekiz maç oynayacak.

Karşılaşmaların dört tanesi iç sahada, dört tanesi ise deplasmanda yapılacak. Sezon sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıra arasındaki kulüpler play-off oynayacak.

