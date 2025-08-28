Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonunda 36 takımlı lig formatıyla ikinci kez sahne alacak. Yapılacak kura çekimi sonrası takımların rakipleri ve maç programlarını belirleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonunda kura çekimi, yeni lig formatı nedeniyle geleneksel grup kura çekimi yerine, takımların her torbadan ikişer rakiple eşleşeceği bir sistem kullanılıyor.

Bu süreçte, 36 takımın her biri için fiziksel toplar elle çekiliyor ve ardından AE Live tarafından geliştirilen özel bir yazılım, her takıma dört torbadan rastgele seçilen sekiz rakip atıyor.

Bu yazılım, hangi maçların iç sahada, hangilerinin deplasmanda oynanacağını da belirliyor. Böylece kura çekimi hem hızlı hem de şeffaf bir şekilde tamamlanıyor.

Kura çekimi, aynı ülke takımlarının mümkün olduğunca eşleşmemesi prensibine dayanıyor. Dört veya daha fazla takımla katılan ülkelerde (örneğin İngiltere’den altı takım) en fazla bir maç için bu kural esnetilebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR NASIL BELİRLENİR?

Şampiyonlar Ligi’nde torbalar, takımların 2025 UEFA takım katsayılarına göre belirleniyor. 36 takım, katsayı puanlarına göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralarıyla dört torbaya ayrılıyor.

Örneğin 2024-25 sezonu şampiyonu Paris Saint-Germain 1. torbada en üst sırada yer alıyor. Katsayılar, takımların son beş yıldaki Avrupa kupalarındaki performanslarına dayanıyor.

Torba belirleme sürecinde bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları, lig sıralamalarına bakılmaksızın otomatik olarak lig aşamasına katılır.

Ayrıca en yüksek katsayıya sahip iki ülkeden (örneğin İngiltere ve Almanya) birer ekstra takım da turnuvaya dahil eder. Play-off turlarını geçen yedi takım da torbalara katsayı sıralamalarına göre yerleştiriliyor bu da kura çekiminde sürpriz eşleşmelere imkan tanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

2025-2026 Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı lig formatıyla 16 Eylül 2025’te başlayıp 28 Ocak 2026’da sona erecek.

Her takım, dört torbadan ikişer rakiple toplam sekiz maç oynayacak. Dördü iç sahada, dördü deplasmanda.

Puan tablosunda ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıralardaki 16 takım play-off turuna katılacak ve son 12 takım ise elenecek.

Aynı ülke takımları genellikle eşleşmez ancak istisnai durumlarda en fazla bir maç için bu kural esnetilebilir.

Lig aşamasında eşit puanlı takımlar; gol farkı, atılan gol, deplasman golü, toplam galibiyet ve deplasman galibiyeti gibi kriterlerle sıralanıyor.

Lig maçları tamamlanana kadar yalnızca ilk beş kriter uygulanıyor. Diğer kriterler play-off ve son 16 turunda devreye giriyor.

Bu format, eski grup aşamasına kıyasla daha fazla rekabet ve çeşitlilik sunarken takımların farklı seviyelerden rakiplerle karşılaşması taraftarlar için daha heyecanlı maçlar vadediyor.

Galatasaray’ın doğrudan lig aşamasına katıldığı, Fenerbahçe’nin ise play-off turundan gelmeye çalıştığı bu sezonda, Türk futbolseverlerin gözü kura çekiminde olacak.