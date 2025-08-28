Büyük gün geldi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak 36 takımın tamamı dün oynanan maçların ardından netleşti. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda rövanş maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek Devler Ligi'ne veda etti.
Devler Ligi play-off'undaki rövanş mücadelelerinin ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın tamamı da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri play-off maçlarının ardından netleşti. Lig aşamasında ilk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 28 Ocak 2026'daki maçların ardından sona erecek.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba:GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.