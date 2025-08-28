Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın iki efsanesini andı! Singo'nun ilk sözleri dikkat çekti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üst düzey isimleri kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'nun Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu İstanbul'a getirdi. Singo, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada sarı-kırmızılıların iki efsanesini anarak "Takımla birlikte büyük işler başaracağız." dedi.

Wilfried Singo, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Galatasaray'ın iki efsanesini andı! Singo'nun ilk sözleri dikkat çekti - 1. Resim

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın iki efsanesini andı! Singo'nun ilk sözleri dikkat çekti - 2. Resim

"DROGBA VE EBOUE'DEN TAVSİYELER ALDIM"

Wilfried Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgisi olduğuna değinerek "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım." diye konuştu.

Galatasaray'ın iki efsanesini andı! Singo'nun ilk sözleri dikkat çekti - 3. Resim

"TAKIMLA BİRLİKTE BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Singo, "Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

