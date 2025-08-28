Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi

Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi

Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için Monaco’ya 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Singo ile de yıllık 5 milyon avrodan dört sezonluk sözleşme yapılacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray bir süredir transferinde uğraş verdiği stoper Wilfried Singo’yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Monaco’ya 30 milyon avro ödeyecek. Singo ile de yıllık 5 milyon avrodan dört sezonluk mukavele yapılacak. Bu transfer toplamda 50 milyon avroya bitti. Savunmadaki çok yönlülüğüyle bilinen Singo, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Hatta ihtiyaç hâlinde ön libero bölgesinde de oynama özelliğine sahip.

Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi - 1. Resim

GOLE DE KATKI VERİYOR

Dün gece İstanbul’a getirilen Fildişi Sahilli oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından imzalar atılacak. Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, üç gol üç asistlik performans sergiledi. Monaco’daki kariyeri boyunca özellikle fiziksel gücü, sürati ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile ön plana çıkan futbolcu hâlen Fildişi Sahili Millî Takımı’nda da düzenli olarak sağ bekte forma giyiyor. Okan Buruk’un Singo’nun gelişiyle üçlü savunmaya dönme ihtimali de var.

Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi - 2. Resim

Avrupa liderleri hazır: İran'a yaptırım 'snapback' mekanizması devrede!179 öğrenci eksi netle üniversiteli oldu! Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği problem, bir türlü çözülemiyor
